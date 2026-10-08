Киевский метрополитен приостановил движение из-за снижения напряжения
Киев • УНН
В Киеве метро временно остановило поезда и эскалаторы из-за снижения напряжения. О возобновлении работы сообщат дополнительно.
В четверг, 8 октября, в Киеве метрополитен приостановил движение из-за снижения напряжения. Об этом пресс-служба метро сообщила в Telegram, передает УНН.
Детали
Из-за снижения напряжения от внешних питающих центров в метрополитене временно приостановлены движение поездов и работа эскалаторов. О возобновлении работы сообщим дополнительно
Дополнительно
Ранее УНН сообщал, что в Киеве с начала суток 8 октября в результате продолжающихся российских атак ударными дронами погиб один человек и еще 11 пострадали.
Впоследствии на месте вражеского удара обнаружили двух погибших людей. Затем количество погибших увеличилось до трех человек.
Напомним
В Киеве специалисты восстановили поврежденный в результате российской атаки 4 октября участок Северного моста.