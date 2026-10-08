У Києві від російських атак 8 жовтня загинули троє людей, 14 постраждали

Від початку доби 8 жовтня у Києві загинуло троє людей, кількість постраждалих від російських атак збільшилась до 14. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, передає УНН.

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8 поранених перебувають у стаціонарах міських лікарень. Двоє з них - у тяжкому стані - написав Кличко.

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Раніше УНН повідомляв, що у Києві з початку доби 8 жовтня внаслідок триваючих російських атак ударними дронами загинула одна людина і ще 11 постраждали.

Згодом на місці ворожого удару виявили двох загиблих людей.

Нагадаємо

У Києві фахівці відновили пошкоджену внаслідок російської атаки 4 жовтня ділянку Північного мосту.