Як працює "зелена" гілка метро у Києві - влада дала оновлення

$44.850.0150.140.02
ukenru
Ексклюзив
05:59 • 18706 перегляди
Україна повернулася до клубу країн-виробників балістичних ракет: що змінило перше бойове застосування FP-7
05:28 • 16571 перегляди
Посланці Трампа можуть знову поїхати до москви на переговори з путіним - Axios
05:13 • 14428 перегляди
рф атакувала Україну 136 дронами: знешкодили 114, у тому числі понад 80% реактивних
04:58 • 14995 перегляди
У підмосков'ї спалахнула потужна пожежа з вибухами після оголошення дронової небезпекиVideo
04:36 • 15394 перегляди
У росії атакували завод, який виробляє компоненти палива для ракет Х-101 та Х-55 в тверській області
03:55 • 15207 перегляди
Українські контратаки в напрямку річки Жеребець не дають росіянам розвинути наступ на Лиман – ISW
02:38 • 19689 перегляди
Литва передала Україні критично важливе обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури
9 жовтня, 01:17 • 19436 перегляди
росіяни згадали технології Першої світової війни, щоб захистити НПЗ від українських дронів – наскільки це ефективно
9 жовтня, 00:58 • 18329 перегляди
Український "Бебрадрон" із дальністю до 45 км отримав допуск Міноборони – що відомо про новий ударний БПЛА
9 жовтня, 00:16 • 14317 перегляди
Показове покарання чи правосуддя – росія судитиме своїх військових за розстріл 7 цивільних у Покровську
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+16°
5.1м/с
61%
744мм
Популярнi новини
Принц Гаррі розкрив незвичайне сімейне правило, якого вони з Меган Маркл дотримуються заради щасливого шлюбу8 жовтня, 22:06 • 17073 перегляди
Дженніфер Лоуренс назвала Кортні Кардаш'ян нестерпною – зірка реаліті-шоу несподівано відреагувала на критику8 жовтня, 23:06 • 16242 перегляди
Кортні Кардаш'ян відповіла на чутки, що Тревіс Баркер ізолює її від родини9 жовтня, 00:05 • 19060 перегляди
Disney готує конкурента IMAX та веде переговори з найбільшими кіностудіями Голлівуду9 жовтня, 00:37 • 16742 перегляди
Зірка "Гри престолів" розповів, чим новий серіал про Гаррі Поттера здивує глядачів9 жовтня, 01:06 • 13568 перегляди
Публікації
Всесвітній день пошти 2026: історія свята та цікаві фактиPhoto06:13 • 12150 перегляди
Україна повернулася до клубу країн-виробників балістичних ракет: що змінило перше бойове застосування FP-7
Ексклюзив
05:59 • 18559 перегляди
ДТП можна оформити без поліції та паперів - як скористатись європротоколом в Дії і чи заберуть "права"8 жовтня, 13:55 • 42250 перегляди
Переосмислила античність і змінила сучасність: що відомо про лауреатку Нобелівської премії з літератури-2026Photo8 жовтня, 12:39 • 38020 перегляди
Представники авіагалузі готують для Мінфіну проєкт податкової консультації щодо лізингу повітряних суден - УАТА
Ексклюзив
8 жовтня, 07:36 • 55892 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Принц Гаррі
Меган Маркл
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Велика Британія
Франція
Реклама
УНН Lite
Всесвітній день пошти 2026: історія свята та цікаві фактиPhoto06:13 • 12148 перегляди
Принц Гаррі розповів, як морально та емоційно захворів після переїзду з Великої Британії03:04 • 11504 перегляди
Донька Холлі Беррі стала на захист матері після звинувачень у насильстві над сином02:05 • 11911 перегляди
Зірка "Гри престолів" розповів, чим новий серіал про Гаррі Поттера здивує глядачів9 жовтня, 01:06 • 13847 перегляди
Disney готує конкурента IMAX та веде переговори з найбільшими кіностудіями Голлівуду9 жовтня, 00:37 • 17020 перегляди
Актуальне
The New York Times
Dassault Rafale
Опалення
Х-101
Техніка

Як працює "зелена" гілка метро у Києві - влада дала оновлення

Київ • УНН

 • 1294 перегляди

«Зелена» лінія метро Києва працює за спецграфіком у години пік через обмеження на Південному мосту. Частину наземного транспорту зупинено.

Як працює "зелена" гілка метро у Києві - влада дала оновлення

У Києві "зелена" лінія метро працює за спеціальним графіком руху у години пік зранку та ввечері на тлі обмежень на Південному мосту. Але інформація про її зупинку через знеструмлення не відповідає дійсності. Це пояснили у КМДА 9 жовтня, пише УНН.

Чи знеструмлено "зелену" гілку метро у Києві

"Інформація про зупинку "зеленої" лінії метро через знеструмлення не відповідає дійсності. Наземний електротранспорт в окремих районах міста тимчасово призупинив роботу. Поширювана у соцмережах інформація про нібито зупинку руху поїздів на "зеленій" лінії метро не відповідає дійсності", - ідеться у повідомленні КМДА.

Як працює метро

"Наразі на Сирецько-Печерській лінії діє тимчасовий спеціальний графік руху в ранкові та вечірні години пік через обмеження на Південному мосту: одночасно ним може рухатися лише один поїзд метро. В інший час поїзди курсують у звичному режимі", - вказали у КМДА.

Як працює інший громадський транспорт

Водночас через відсутність напруги в енергосистемі, як повідомляється, тимчасово призупинений рух частини громадського транспорту в Оболонському, Подільському та Святошинському районах.

За даними Київпастрансу, у тому числі рух фунікулера тимчасово призупинено через відсутність електропостачання.

Екстрені відключення світла знову ввели у частині регіонів - зачепило Київ і область09.10.26, 08:49 • 2476 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоКиїв
Південний міст (Київ)
Відключення світла
Електроенергія
Київська міська державна адміністрація
Київ