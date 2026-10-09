Як працює "зелена" гілка метро у Києві - влада дала оновлення

У Києві "зелена" лінія метро працює за спеціальним графіком руху у години пік зранку та ввечері на тлі обмежень на Південному мосту. Але інформація про її зупинку через знеструмлення не відповідає дійсності. Це пояснили у КМДА 9 жовтня, пише УНН.

Чи знеструмлено "зелену" гілку метро у Києві

"Інформація про зупинку "зеленої" лінії метро через знеструмлення не відповідає дійсності. Наземний електротранспорт в окремих районах міста тимчасово призупинив роботу. Поширювана у соцмережах інформація про нібито зупинку руху поїздів на "зеленій" лінії метро не відповідає дійсності", - ідеться у повідомленні КМДА.

Як працює метро

"Наразі на Сирецько-Печерській лінії діє тимчасовий спеціальний графік руху в ранкові та вечірні години пік через обмеження на Південному мосту: одночасно ним може рухатися лише один поїзд метро. В інший час поїзди курсують у звичному режимі", - вказали у КМДА.

Як працює інший громадський транспорт

Водночас через відсутність напруги в енергосистемі, як повідомляється, тимчасово призупинений рух частини громадського транспорту в Оболонському, Подільському та Святошинському районах.

За даними Київпастрансу, у тому числі рух фунікулера тимчасово призупинено через відсутність електропостачання.

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