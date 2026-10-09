Почему отключения света в регионах Украины происходят регулярно - "Укрэнерго" объяснило ситуацию
Киев • УНН
Отключения вызваны уничтожением генерации, ударами по сетям и тревогами. "Укрэнерго" призвало экономно потреблять электроэнергию.
С начала октября текущего года в нескольких регионах Украины начали регулярно применяться меры по ограничению потребления. Это происходит как для промышленности, так и для бытовых потребителей и бизнеса. О причинах отключений рассказали в компании "Укрэнерго", передает УНН.
Детали
Как отметили в компании, причин несколько:
- систематическое уничтожение врагом объектов генерации в отдельных областях, что привело к высокому уровню энергодефицита в этих регионах;
- непрерывные удары по подстанциям и линиям систем передачи и распределения, в частности - вблизи крупных городов с высоким уровнем энергопотребления;
- постоянные воздушные тревоги в областях, где враг массированно атакует высоковольтные подстанции и линии, не позволяют быстро проводить аварийно-восстановительные работы.
Совокупность этих факторов и приводит к тому, что потребители части областей Украины вынужденно обесточиваются в то время, когда в остальных регионах - ограничений нет, а для предотвращения проблемы профицита мощности - осуществляется экспорт электроэнергии
Энергетики делают все необходимое, чтобы возвращать свет после ударов каждой российской ракеты или каждого реактивного "Шахеда". В то же время они призвали украинцев экономно потреблять электроэнергию в регионах, где сейчас вынужденно применяются ограничения.
Чем меньше будет нагрузка на сети - тем короче будут периоды вынужденных отключений
Завтра часть Украины снова будет со светом по графику — как долго продлятся отключения09.10.2026, 18:11 • 2624 просмотра