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Почему отключения света в регионах Украины происходят регулярно - "Укрэнерго" объяснило ситуацию

Киев • УНН

 • 1046 просмотра

Отключения вызваны уничтожением генерации, ударами по сетям и тревогами. "Укрэнерго" призвало экономно потреблять электроэнергию.

Почему отключения света в регионах Украины происходят регулярно - "Укрэнерго" объяснило ситуацию

С начала октября текущего года в нескольких регионах Украины начали регулярно применяться меры по ограничению потребления. Это происходит как для промышленности, так и для бытовых потребителей и бизнеса. О причинах отключений рассказали в компании "Укрэнерго", передает УНН.

Детали

Как отметили в компании, причин несколько:

  • систематическое уничтожение врагом объектов генерации в отдельных областях, что привело к высокому уровню энергодефицита в этих регионах;
    • непрерывные удары по подстанциям и линиям систем передачи и распределения, в частности - вблизи крупных городов с высоким уровнем энергопотребления;
      • постоянные воздушные тревоги в областях, где враг массированно атакует высоковольтные подстанции и линии, не позволяют быстро проводить аварийно-восстановительные работы.

        Совокупность этих факторов и приводит к тому, что потребители части областей Украины вынужденно обесточиваются в то время, когда в остальных регионах - ограничений нет, а для предотвращения проблемы профицита мощности - осуществляется экспорт электроэнергии

        - говорится в сообщении.

        Энергетики делают все необходимое, чтобы возвращать свет после ударов каждой российской ракеты или каждого реактивного "Шахеда". В то же время они призвали украинцев экономно потреблять электроэнергию в регионах, где сейчас вынужденно применяются ограничения.

        Чем меньше будет нагрузка на сети - тем короче будут периоды вынужденных отключений

        - заявили в "Укрэнерго".

        Завтра часть Украины снова будет со светом по графику — как долго продлятся отключения09.10.2026, 18:11 • 2624 просмотра

        Евгений Устименко

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