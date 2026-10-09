Завтра часть Украины снова будет со светом по графику — как долго продлятся отключения
Киев • УНН
Завтра для бизнеса будут действовать ограничения мощности, а для всех потребителей — почасовые отключения до двух очередей. Причина — атаки рф.
Завтра в Украине часть регионов будет жить по графикам отключений. Как сообщили в «Укрэнерго», объемы составят от 1 до 2 очередей, передает УНН.
В «Укрэнерго» также рассказали, как будут действовать меры по ограничению потребления:
• 00:00 – 23:59 — графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса;
• 06:00 – 23:59 — графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 1 до 2 очередей).
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