В Киеве начали разворачивать пункты несокрушимости — где ситуация с электричеством наиболее сложная
Киев • УНН
В Оболонском, Подольском и Святошинском районах Киева разворачивают пункты несокрушимости. Там можно будет зарядить гаджеты.
В трех районах столицы, где ситуация с энергоснабжением наиболее тяжелая, в настоящее время разворачивают пункты несокрушимости, передает УНН со ссылкой на КГГА.
Как отметили в столичной администрации, соответствующее поручение получили руководители Оболонского, Подольского и Святошинского районов.
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