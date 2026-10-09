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The New York Times

В Киеве начали разворачивать пункты несокрушимости — где ситуация с электричеством наиболее сложная

Киев • УНН

 • 6340 просмотра

В Оболонском, Подольском и Святошинском районах Киева разворачивают пункты несокрушимости. Там можно будет зарядить гаджеты.

В Киеве начали разворачивать пункты несокрушимости — где ситуация с электричеством наиболее сложная
Фото иллюстративное

В трех районах столицы, где ситуация с энергоснабжением наиболее тяжелая, в настоящее время разворачивают пункты несокрушимости, передает УНН со ссылкой на КГГА.

Как отметили в столичной администрации, соответствующее поручение получили руководители Оболонского, Подольского и Святошинского районов.

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Пункты должны быть оснащены необходимыми средствами, чтобы люди могли зарядить телефоны, пауэрбанки и другие необходимые гаджеты 

- говорится в сообщении.

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Антонина Туманова

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