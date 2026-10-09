У Києві почали розгортати пункти незламності - де ситуація зі світлом найважча

У трьох районах столиці, де ситуація з енергозабезпеченням найважча, наразі розгортають пункти незламності, передає УНН із посиланням на КМДА.

Як зазначили у столичній адміністрації, відповідне доручення отримали очільники Оболонського, Подільського та Святошинського районів.

Як підготуватися до блекауту: що варто мати вдома, щоб пережити відключення світла

Пункти мають бути оснащені необхідними засобами, щоб люди могли зарядити телефони, павербанки та інші необхідні гаджети