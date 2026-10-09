У Києві почали розгортати пункти незламності - де ситуація зі світлом найважча
Київ • УНН
В Оболонському, Подільському та Святошинському районах Києва розгортають пункти незламності. Там можна буде зарядити гаджети.
У трьох районах столиці, де ситуація з енергозабезпеченням найважча, наразі розгортають пункти незламності, передає УНН із посиланням на КМДА.
Як зазначили у столичній адміністрації, відповідне доручення отримали очільники Оболонського, Подільського та Святошинського районів.
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