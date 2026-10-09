Завтра частина України знову матиме світло за графіком - як довго триватимуть відключення
Київ • УНН
Завтра для бізнесу діятимуть обмеження потужності, а для всіх споживачів — погодинні відключення до двох черг. Причина — атаки рф.
Завтра в Україні частина регіонів буде жити з графіками відключень. Як повідомили в Укренерго, обсяги сягатимуть від 1 до 2 черг, передає УНН.
В Укренерго також розповіли, як будуть діяти заходи обмеження споживання:
• 00:00 – 23:59 — графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу;
• 06:00 – 23:59 — графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 1 до 2 черг).
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