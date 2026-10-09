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Завтра частина України знову матиме світло за графіком - як довго триватимуть відключення

Київ • УНН

 • 1992 перегляди

Завтра для бізнесу діятимуть обмеження потужності, а для всіх споживачів — погодинні відключення до двох черг. Причина — атаки рф.

Завтра частина України знову матиме світло за графіком - як довго триватимуть відключення

Завтра в Україні частина регіонів буде жити з графіками відключень. Як повідомили в Укренерго, обсяги сягатимуть від 1 до 2 черг, передає УНН.

В Укренерго також розповіли, як будуть діяти заходи обмеження споживання:

• 00:00 – 23:59 — графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу;

• 06:00 – 23:59 — графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 1 до 2 черг).

У Києві почали розгортати пункти незламності - де ситуація зі світлом найважча09.10.26, 15:26 • 16361 перегляд

Причина запровадження обмежень — наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти. Внаслідок російських обстрілів — ситуація  в енергосистемі може змінитись 

- резюмували в компанії. 

рф атакувала один із важливих для Києва енергооб'єктів - Шмигаль08.10.26, 19:47 • 8804 перегляди

Антоніна Туманова

СуспільствоЕкономіка
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Відключення світла
Електроенергія
Укренерго
Україна