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Чому відключення світла в регіонах України є регулярними - "Укренерго" пояснило ситуацію

Київ • УНН

 • 1420 перегляди

Відключення спричинені знищенням генерації, ударами по мережах і тривогами. "Укренерго" закликало ощадливо споживати електроенергію.

Чому відключення світла в регіонах України є регулярними - "Укренерго" пояснило ситуацію

З початку жовтня поточного року у кількох регіонах України почали регулярно застосовуватись заходи обмеження споживання. Це відбувається як для промисловості, так і для побутових споживачів та бізнесу. Про причини відключення розповіли у компанії "Укренерго", передає УНН.

Деталі

Як зазначили у компанії, причин є декілька:

  • системне знищення ворогом об’єктів генерації в окремих областях, що призвело до високого рівня енергодефіцитності цих регіонів;
    • безперервні удари по підстанціях і лініях систем передачі та розподілу, зокрема - біля великих міст із високим рівнем енергоспоживання;
      • постійні повітряні тривоги в областях, де ворог масовано атакує високовольтні підстанції і лінії, не дозволяють швидко здійснювати аварійно-відновлювальні роботи.

        Сукупність цих факторів і призводить до того, що споживачі частини областей України вимушено знеструмлюються в той час, коли у решті регіонів - обмежень немає, а для уникнення проблеми профіциту потужності - здійснюється експорт електроенергії

         - йдеться в повідомленні.

        Енергетики роблять все необхідне, щоб повертати світло після ударів кожної російської ракети чи кожного реактивного "Шахеда". Водночас вони закликали українців ощадливо споживати електроенергію у регіонах, де зараз вимушено застосовуються обмеження.

        Чим меншим буде навантаження на мережі - тим коротшими будуть періоди вимушених знеструмлень

        - заявили в «Укренерго».

        Завтра частина України знову матиме світло за графіком - як довго триватимуть відключення09.10.26, 18:11 • 2738 переглядiв

        Євген Устименко

        СуспільствоВійна в Україні
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