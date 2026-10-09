Чому відключення світла в регіонах України є регулярними - "Укренерго" пояснило ситуацію

З початку жовтня поточного року у кількох регіонах України почали регулярно застосовуватись заходи обмеження споживання. Це відбувається як для промисловості, так і для побутових споживачів та бізнесу. Про причини відключення розповіли у компанії "Укренерго", передає УНН.

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Як зазначили у компанії, причин є декілька:

системне знищення ворогом об’єктів генерації в окремих областях, що призвело до високого рівня енергодефіцитності цих регіонів;

безперервні удари по підстанціях і лініях систем передачі та розподілу, зокрема - біля великих міст із високим рівнем енергоспоживання;

постійні повітряні тривоги в областях, де ворог масовано атакує високовольтні підстанції і лінії, не дозволяють швидко здійснювати аварійно-відновлювальні роботи.

Сукупність цих факторів і призводить до того, що споживачі частини областей України вимушено знеструмлюються в той час, коли у решті регіонів - обмежень немає, а для уникнення проблеми профіциту потужності - здійснюється експорт електроенергії - йдеться в повідомленні.

Енергетики роблять все необхідне, щоб повертати світло після ударів кожної російської ракети чи кожного реактивного "Шахеда". Водночас вони закликали українців ощадливо споживати електроенергію у регіонах, де зараз вимушено застосовуються обмеження.

Чим меншим буде навантаження на мережі - тим коротшими будуть періоди вимушених знеструмлень - заявили в «Укренерго».

Завтра частина України знову матиме світло за графіком - як довго триватимуть відключення