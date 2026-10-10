КГГА призвала киевлян запастись водой, едой и средствами освещения на случай аварийных ситуаций
Киев • УНН
Из-за усиления обстрелов КГГА советует киевлянам подготовить запасы воды, еды и средств освещения, а также зарядить пауэрбанки как минимум на три дня. Также рекомендуют утеплить жильё и носить световозвращающие элементы.
Городские власти Киева призвали жителей столицы позаботиться об индивидуальных запасах на случай чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация, передает УНН.
Детали
В КГГА отметили, что интенсивность российских обстрелов возрастает. И хотя энергетики круглосуточно работают над тем, чтобы вернуть электроэнергию всем потребителям, а городские коммунальные службы — чтобы восстановить штатные параметры снабжения водой, жителям столицы рекомендуется:
- сделать запасы питьевой и технической воды. На одного взрослого человека в сутки необходимо 3 литра питьевой воды и 10–12 литров технической воды для гигиены и приготовления пищи. Запасы оптимально сделать как минимум на 3 дня;
- зарядить пауэрбанки и портативные зарядные станции;
- утеплить свое помещение - заклеить стыки окон и проверить внешнюю изоляцию окон, поместить алюфом или другой теплоизоляционный материал между стеной и батареей;
- сделать необходимый запас фонариков, ламп на батарейках или аккумуляторах, свечей, спичек, батареек и т. п.;
- позаботьтесь о запасе продуктов длительного хранения и тех, для приготовления которых не требуется электроэнергия;
- подумать о безопасном передвижении по улице в темное время суток. Надевать световозвращающую одежду или носить световозвращающие ленты на рукаве, сумке или рюкзаке.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что в столице ухудшилась ситуация с энергоснабжением из-за повреждения энергообъекта в Киевской области в результате российского удара.