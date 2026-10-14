Готуємось до зими: чек-лист для дому, який допоможе зберегти тепло та підготуватися до відключень

На тлі агресивних атак росії на енергосистему України, люди намагаються активніше, ніж минулоріч, підготуватися до зими як у містах, так і в селищах. Тим паче, що й вітчизняні, й закордонні політики та експерти одноголосно попереджають: зима 2026-2027 може виявитися найсуворішою та найскладнішою за всю історію нашої країни.

УНН зібрав практичний чек-лист для мешканців квартир і приватних будинків, який допоможе заздалегідь зменшити втрати тепла, переконатися у справності обладнання, подбати про запас води та продумати дії на випадок перебоїв з електроенергією.

Як утеплити вікна та двері, щоб не втрачати тепло

Почати варто з найпростішого: перевірити, чи не дме з вікон, балконних і вхідних дверей. Зношені ущільнювачі потрібно замінити, щілини навколо рам — загерметизувати, а фурнітуру за потреби відрегулювати.

Можна витягнути з шафи чи придбати штори з цупких тканин. Вони допомагають зменшити відчуття холоду біля вікна та позбутися маленьких протягів. Однак варто розміщувати їх так, щоб тканина не закривала радіатори опалення. По-перше, такий штучний екран між кімнатою та батареєю неминуче не дасть приміщенню прогрітися. По-друге, існує ризик, що в якийсь момент штора може почати тліти від високих температур і спричинити пожежу.

Так само не варто заставляти батареї меблями чи декоративними екранами, щоб не погіршувати поширення тепла кімнатою.

Якщо ж ви мешкаєте у приватному будинку, обов'язково, крім вікон і дверей, слід також оглянути дах і подбати про теплоізоляцію горища. Без цього навіть постійне газове чи пічне опалення не подарує відчуття тепла в помешканні, адже його втрати будуть колосальними.

Водночас не варто вдаватися й до інших крайнощів — повністю перекривати вентиляційні отвори заради тепла. Навіть узимку приміщення потребують провітрювання, особливо якщо утворюється конденсат на склі чи з’являється пліснява. Якщо будинок опалюють дровами або готують їжу на плиті, що живиться від газового балона, справна вентиляція — це обов'язкова умова безпечного проживання. Нехтування безпекою може зрештою завершитися трагічно для усіх мешканців домівки, які ризикують смертельно отруїтися чадним газом.

Чому треба перевірити опалення до перших морозів

Мешканцям квартир із централізованим опаленням варто оглянути радіатори, крани та місця з’єднань труб. Сліди іржі, вологи або підтікання — причина звернутися до управителя будинку чи сантехніка.

Власникам газових котлів необхідно завчасно організувати технічне обслуговування: перевірку справності котла, вентиляції та димовідведення. Якщо в будинку є піч або камін, перед початком сезону потрібно перевірити конструкцію на наявність тріщин, прочистити димохід і переконатися, що заслінки та дверцята працюють належно.

Окреме питання для багатоквартирних будинків — підготовка спільного майна. Через ОСББ або компанію-управителя варто дізнатися, чи перевірили тепловий пункт, утеплили труби в підвалі, засклили вікна у під’їзді та забезпечили щільне закривання дверей.

Як підготувати електромережу та резервне освітлення для зимових місяців

Перед зимою варто також оглянути доступні розетки, вимикачі й кабелі. Нагрівання розеток або запах горілого — вагомий привід викликати електрика.

На випадок відключень електроенергії вдома бажано мати ліхтарі, запас батарейок, заряджені павербанки та кабелі для телефонів. У провайдера варто з’ясувати, чи працюватиме інтернет без світла та як живити роутер.

Якщо кошти дозволяють, можна придбати зарядну станцію. Її обирають відповідно до потужності приладів, які планують підключати. Таку техніку не можна накривати, ставити біля джерел тепла, використовувати з пошкодженими кабелями або під’єднувати до домашньої електромережі саморобним кабелем із двома вилками. А ще не варто купувати зарядну станцію "з рук", у сумнівних продавців, а також на китайських маркетплейсах. У таких випадках існує ймовірність натрапити на несертифікований, пошкоджений або несправний товар.

Запас води та продуктів на випадок блекауту

Один із найважливіших пунктів підготовки до зими (особливо в місті) — запас води. Орієнтир для дорослої людини становить близько трьох літрів питної та 10 – 12 літрів технічної води на добу. Мінімальний резерв бажано розрахувати щонайменше на три дні, врахувавши дітей, домашніх тварин і потреби людей, які потребують догляду.

Для зберігання питної води підійдуть чисті харчові місткості, які щільно закриваються. Технічну воду для гігієни та змивання туалету можна тримати в інших великих пляшках чи відрах або ж заповнити такою водою ванну.

Серед продуктів краще обирати ті, що довго зберігаються без холодильника та не потребують термічної обробки (варіння та смаження): консерви, хлібці, горіхи, сухофрукти, готові каші чи інші продукти тривалого зберігання. Перед тим, як зорганізувати ці запаси на полицях кухонної шафки, варто ще раз перевірити терміни придатності й покласти поряд ручний консервний ніж.

Як підготуватися до блекауту: поради українцям від МОЗ

Як жити в оселі без опалення та не замерзнути

На випадок, якщо тепло зникне, потрібно підготувати термобілизну, теплі шкарпетки, кілька шарів одягу, ковдри та спальні мішки. Для тимчасового мешкання можна обрати одну кімнату, де найменше протягів, і зачиняти двері до інших приміщень: одне маленьке приміщення легше обігріти, ніж багатокімнатні квартиру чи приватний будинок.

Категорично заборонено обігрівати кімнату газовою плитою чи духовкою, використовувати мангали та вугілля у приміщенні. Генератор також не можна запускати у квартирі, під’їзді, гаражі чи на балконі: його використовують лише надворі, щонайменше за шість метрів від дверей і вікон, дотримуючись інструкції виробника.

Крім того, варто одразу знати й розуміти: тривале охолодження оселі особливо небезпечне для маленьких дітей, літніх людей та людей із хронічними захворюваннями. Якщо температура в помешканні стає критично низькою, слід завчасно розглянути переїзд до опалюваного приміщення або найближчого Пункту незламності.

Як подбати про пожежну безпеку та аптечку взимку

До початку сезону бажано перевірити димовий сповіщувач, а в оселях із газовим, пічним опаленням або іншими приладами згоряння — встановити датчик чадного газу. Чадний газ не має запаху, тому визначити його появу без спеціального пристрою неможливо. Вогнегасник має бути справним і доступним.

Також слід переглянути домашню аптечку: перевірити терміни придатності ліків, поповнити засоби першої допомоги та зробити запас препаратів, які необхідно пити постійно, відповідно до призначень лікаря.

Корисно також мати під рукою невелику сумку з найважливішими речами на випадок тимчасового виїзду.

Універсальні поради — тримати трохи готівки дрібними купюрами на випадок перебоїв зі зв’язком та оплатою. Для домашніх тварин слід передбачити корм, воду й переноску.

Нагадаємо

Раніше УНН писав про те, що варто мати вдома, щоб пережити відключення світла.