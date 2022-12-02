Як підготуватися до блекауту: поради українцям від МОЗ

Цитата

"В умовах нестабільного зв’язку та інтернету не завжди можна викликати "швидку" чи сконтактувати з лікарем. Зібрали для вас декілька порад, щоб бути підготовленими та не панікувати в разі, якщо під час знеструмлення вам знадобиться медична допомога", – ідеться у повідомленні.

Поради від МОЗ

1. Якщо ви чи ваші діти потребуєте регулярного приймання ліків – купіть їх із запасом на декілька місяців;

2. Подбайте про запас батарейок для лікувальних гаджетів (слухові апарати, портативні небулайзери). Якщо ви користуєтеся окулярами або лінзами, придбайте запасні;

3. Якщо лікування потребує електроенергії (наприклад, небулайзер), обговоріть із лікарем альтернативні варіанти;

4. Дізнайтеся, де найближча до вас лікарня, перепишіть її адресу на листок. Закачайте в телефон офлайн-карти, щоб знайти її за потреби, або ще краще – сходіть туди, щоб вивчити дорогу;

5. Якщо ви не можете дійти до лікарні пішки, а машини немає – познайомтесь із сусідами, поговоріть із друзями і спробуйте домовитись, щоб хтось із них у кризовому випадку допоміг вам дістатись до лікарні;

6. Перепишіть адреси найближчих "Пунктів незламності" (щонайменше 5-6).

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