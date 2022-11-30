Поради лікаря, як харчуватися у разі блекауту

Їжа має бути безпечною

Аліса Сойнікова наголошує, що у воєнний період, коли не завжди є умови для приготування і зберігання продуктів, передусім варто пильнувати, щоб їжа була безпечною і не спровокувала гострих кишкових захворювань. За словами лікарки, температура в холодильнику повинна становити +4 — +8 градусів. Якщо вимкнули електроенергію і неможливо дотримуватись цього температурного режиму, термін зберігання продуктів в холодильнику варто зменшити.

Під час блекауту рекомендується відмовитись від котлет, домашніх м'ясних чи рибних консервів, багатокомпонентних салатів, як от олів’є. Замість останніх перевагу можна віддати свіжим або квашеним овочам. Якщо вирішили робити страви з сирого м’яса чи сиру — краще змінити технологію приготування.

"Якщо під час таких от відключень електроенергії у вас в холодильнику чи в морозилці знаходилися м'ясо, кисломолочний сир, то ви повинні змінити технологію приготування страв. Забудьте про котлети, тому що в подрібненому фарші добре розвиваються мікроорганізми і можуть викликати харчове отруєння. М'ясо в такому випадку краще відварити або протушити в духовці. Якщо у вас сир кисломолочний — ніколи не робіть сирну запіканку, краще зробити сирники і потім їх ще повторно, після того як обсмажили на пательні, необхідно поставити в духовку", — каже лікарка.

Готувати їжу на запас під час блекауту Сойнікова не рекомендує. У разі повторного споживання страви повинні пройти вторинну термічну обробку: наприклад, суп треба не просто розігріти в мікрохвильовці, а прокип'ятити, Продукти, які швидко псуються, під час тривалого вимкнення електроенергії лікарка рекомендує взагалі не вживати, оскільки по їх зовнішньому вигляду важко визначити чи з ними все гаразд.

Які продукти підготувати на випадок відключення світла

За словами Сойнікової, на час блекауту варто мати запас м'ясних і рибних консервів, які можуть довго зберігатися, сухі сніданки, горішки, шоколад. При цьому особливо уважно треба віднестись до консерв домашнього виробництва і за можливості — відмовитись від них.

"Консерви домашнього виробництва можуть стати джерелом захворювання ботулізму. Тому рибні консерви взагалі не рекомендують в домашніх умовах готувати, а м'ясні консерви, якщо готують, то в автоклавах. Крім того, при вживанні необхідно їх прокип'ятити не менше 30 хвилин, тому що при кип'ятінні токсин, який виділяється при розмноженні спор в цих консервах, руйнується", — зазначає лікарка.

На цей період також треба забезпечити себе водою і кращий варіант, говорить Сойнікова — це бутильована вода промислового виробництва. Якщо такої води немає, то воду із-під крана перед вживанням необхідно обов'язково прокип'ятити.

"Можуть бути перебої у водопостачання у зв'язку з відключенням електроенергії і на цей період водопровідні труби залишаються без води, пусті. Якщо буде забруднення грунту, то ця брудні стоки можуть потрапити в водопровідні мережі і таким чином вода може бути деякий час забруднена", — зазначає лікарка.

Що готувати під час блекауту

Харчування повинно бути збалансованим. У раціоні, як наголосила Сойнікова, мають бути овочі, фрукти, білки — це риба, курка, квасоля, і цільнозернові продукти — каші з ячменю,пшениці, вівсянка, гречка, рис, а також макарони з твердих сортів пшениці й інші продукти.

В умовах, коли немає електроенергії, кухар Андрій Величко рекомендує віддати перевагу злакам, оскільки вони більш поживні.

"Якщо гречку не варити, а залити водою і залишити на ніч — дуже навіть їстівна. Також можна деякі крупи, наприклад, горох або пшеницю, залити водою і залишити на день-два. Вони стають їстівними, їх можна потовкти, подрібнити, заправити олією, додати горіхів і вийде поживний салат", — каже кухар.

Додатково до цього Величко радить робити салати з овочів, які не потребують теплової обробки. Наприклад, можна використовувати сирий гарбуз — дрібно порізати, додати до нього заправку на основі олії і оцту через 15-20 хвилин салат готовий до вживання.

"Якщо ми хочемо зварити чи запекти, чи посмажити м'ясо, його можна просто порізати на маленькі шматочки, замаринувати і воно набагато швидше приготується. Тобто ми витратимо менше електроенергії, менше газу і прискоримо процес приготування", — ділиться лайвхаком Величко.