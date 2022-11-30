Советы врача, как питаться в случае блекаута

Еда должна быть безопасной

Алиса Сойникова отмечает, что в военный период, когда не всегда есть условия для приготовления и хранения продуктов, прежде всего следует следить, чтобы пища была безопасной и не спровоцировала острые кишечные заболевания. По словам врача, температура в холодильнике должна составлять +4—+8 градусов. Если электроэнергия выключена и невозможно соблюдать этот температурный режим, срок хранения продуктов в холодильнике следует уменьшить.

Во время блекаута рекомендуется отказаться от котлет, домашних мясных или рыбных консервов, многокомпонентных салатов, таких как оливье. Вместо последних предпочтение можно отдать свежим или квашеным овощам. Если решили делать блюда из сырого мяса или сыра лучше изменить технологию приготовления.

"Если во время таких вот отключений электроэнергии у вас в холодильнике или в морозилке находились мясо, кисломолочный сыр, то вы должны изменить технологию приготовления блюд. Забудьте о котлетах, потому что в измельченном фарше хорошо развиваются микроорганизмы и могут вызвать пищевое отравления. Мясо в таком случае лучше отварить или протушить в духовке", — говорит врач.

Готовить еду на запас во время блекаута Сойникова не рекомендует. В случае повторного потребления блюда должны пройти вторичную термическую обработку: например, суп нужно не просто разогреть в микроволновке, а прокипятить, скоропортящиеся продукты во время длительного отключения электроэнергии врач рекомендует вообще не употреблять, поскольку по их внешнему виду трудно определить все ли с ними хорошо.

Какие продукты подготовить на случай отключения света

По словам Сойниковой, на время блекаута следует иметь запас мясных и рыбных консервов, которые могут долго храниться, сухие завтраки, орешки, шоколад. При этом особенно внимательно следует отнестись к консервам домашнего производства и по возможности — отказаться от них.

"Консервы домашнего производства могут стать источником заболевания ботулизма. Поэтому рыбные консервы вообще не рекомендуют в домашних условиях готовить, а мясные консервы, если готовят, то в автоклавах. Кроме того, при употреблении необходимо их прокипятить не менее 30 минут, потому что при кипячении токсин, выделяющийся при размножении спор в этих консервах, разрушается", — отмечает врач.

В этот период также нужно обеспечить себя водой и лучший вариант, говорит Сойникова — это бутилированная вода промышленного производства. Если такой воды нет, воду из-под крана перед употреблением необходимо обязательно прокипятить.

"Могут быть перебои в водоснабжении в связи с отключением электроэнергии и на этот период водопроводные трубы остаются без воды, пустыми. Если будет загрязнение грунта, то эти грязные стоки могут попасть в водопроводные сети и таким образом вода может быть некоторое время загрязненная", — отмечает врач.

Что готовить во время блекаута

Питание должно быть сбалансированным. В рационе, как подчеркнула Сойникова, должны быть овощи, фрукты, белки — это рыба, курица, фасоль, и цельнозерновые продукты — каши из ячменя, пшеницы, овсянка, гречка, рис, а также макароны из твердых сортов пшеницы, другие продукты.

В условиях, когда нет электроэнергии, повар Андрей Величко рекомендует отдать предпочтение злакам, поскольку они более питательны.

"Если гречку не варить, а залить водой и оставить на ночь — очень даже съедобна. Также можно некоторые крупы, например, горох или пшеницу, залить водой и оставить на день-два. Они становятся съедобными, их можно растолочь, измельчить, заправить растительным маслом, добавить орехов и получится питательный салат", — говорит повар.

Дополнительно к этому Величко советует делать салаты из овощей, не требующих тепловой обработки. К примеру, можно использовать сырую тыкву — мелко порезать, добавить к ней заправку на основе масла и уксуса через 15-20 минут салат готов к употреблению.

"Если мы хотим сварить или запечь или пожарить мясо, его можно просто порезать на маленькие кусочки, замариновать и оно гораздо быстрее приготовится. То есть мы потратим меньше электроэнергии, меньше газа и ускорим процесс приготовления", — делится лайвхаком Величко.