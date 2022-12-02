Как подготовиться к блэкауту: советы украинцам от Минздрава

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"В условиях нестабильной связи и интернета не всегда можно вызвать "скорую" или сконтактировать с врачом. Собрали для вас несколько советов, чтобы быть подготовленными и не паниковать в случае, если во время обесточивания вам понадобится медицинская помощь", – говорится в сообщении.

Советы от Минздрава

1. Если вы или ваши дети нуждаются в регулярном приеме лекарств – купите их с запасом на несколько месяцев;

2. Позаботьтесь о запасе батареек для лечебных гаджетов (слуховые аппараты, портативные небулайзеры). Если вы пользуетесь очками или линзами, приобретите запасные;

3. Если лечение требует электроэнергии (например, небулайзер), обсудите с врачом альтернативные варианты;

4. Узнайте, где ближайшая к вам больница, перепишите ее адрес на листок. Закачайте в телефон офлайн-карты, чтобы найти ее при необходимости, или еще лучше – сходите туда, чтобы выучить дорогу;

5. Если вы не можете дойти до больницы пешком, а машины нет – познакомьтесь с соседями, поговорите с друзьями и попытайтесь договориться, чтобы кто-то из них в кризисном случае помог вам добраться до больницы;

6. Перепишите адреса ближайших "Пунктов несокрушимости" (не менее 5-6).

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