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Готовимся к зиме: чек-лист для дома, который поможет сохранить тепло и подготовиться к отключениям

Киев • УНН

 • 115629 просмотра

Советы помогут сохранить тепло, проверить отопление и электросеть, а также подготовить запасы воды, еды и лекарств. Отдельно напомнили о пожарной безопасности.

Готовимся к зиме: чек-лист для дома, который поможет сохранить тепло и подготовиться к отключениям

На фоне агрессивных атак России на энергосистему Украины люди стараются активнее, чем в прошлом году, подготовиться к зиме как в городах, так и в поселках. Тем более что и отечественные, и зарубежные политики и эксперты единодушно предупреждают: зима 2026–2027 годов может оказаться самой суровой и сложной за всю историю нашей страны. 

УНН составило практический чек-лист для жителей квартир и частных домов, который поможет заранее уменьшить потери тепла, убедиться в исправности оборудования, позаботиться о запасе воды и продумать действия на случай перебоев с электроснабжением. 

Как утеплить окна и двери, чтобы не терять тепло 

Начать стоит с самого простого: проверить, не дует ли из окон, балконных и входных дверей. Изношенные уплотнители нужно заменить, щели вокруг рам — загерметизировать, а фурнитуру при необходимости отрегулировать.

Можно достать из шкафа или приобрести шторы из плотных тканей. Они помогают уменьшить ощущение холода возле окна и избавиться от небольших сквозняков. Однако следует размещать их так, чтобы ткань не  закрывала радиаторы отопления. Во-первых, такой искусственный экран между комнатой и батареей неизбежно не позволит помещению прогреться. Во-вторых, существует риск, что в какой-то момент штора может начать тлеть от высокой температуры и стать причиной пожара. 

Также не стоит загораживать батареи мебелью или декоративными экранами, чтобы не ухудшать распространение тепла по комнате. 

Если же вы живете в частном доме, обязательно, помимо окон и дверей, следует также осмотреть крышу и позаботиться о теплоизоляции чердака. Без этого даже постоянное газовое или печное отопление не подарит ощущения тепла в доме, поскольку потери тепла будут колоссальными.  

В то же время не стоит впадать и в другую крайность — полностью перекрывать вентиляционные отверстия ради тепла. Даже зимой помещения нуждаются в проветривании, особенно если на стеклах образуется конденсат или появляется плесень. Если дом отапливают дровами или готовят еду на плите, работающей от газового баллона, исправная вентиляция — обязательное условие безопасного проживания. Пренебрежение безопасностью в конечном итоге может трагически завершиться для всех жильцов дома, которые рискуют смертельно отравиться угарным газом.   

Почему нужно проверить отопление до первых морозов

Жильцам квартир с централизованным отоплением стоит осмотреть радиаторы, краны и места соединений труб. Следы ржавчины, влаги или протечки — повод обратиться к управляющему домом или сантехнику.

Владельцам газовых котлов необходимо заранее организовать техническое обслуживание: проверить исправность котла, вентиляции и дымоотведения. Если в доме есть печь или камин, перед началом сезона нужно проверить конструкцию на наличие трещин, прочистить дымоход и убедиться, что заслонки и дверцы работают надлежащим образом.

Отдельный вопрос для многоквартирных домов — подготовка общего имущества. Через ОСМД или управляющую компанию стоит узнать, проверили ли тепловой пункт, утеплили ли трубы в подвале, застеклили ли окна в подъезде и обеспечили ли плотное закрывание дверей.

Как подготовить электросеть и резервное освещение к зимним месяцам 

Перед зимой стоит также осмотреть доступные розетки, выключатели и кабели. Нагрев розеток или запах горелого — весомый повод вызвать электрика. 

На случай отключений электроэнергии дома желательно иметь фонари, запас батареек, заряженные пауэрбанки и кабели для телефонов. У провайдера стоит выяснить, будет ли работать интернет без электричества и как запитать роутер.

Если средства позволяют, можно приобрести зарядную станцию. Ее выбирают в соответствии с мощностью приборов, которые планируют подключать. Такую технику нельзя накрывать, ставить возле источников тепла, использовать с поврежденными кабелями или подключать к домашней электросети самодельным кабелем с двумя вилками. Кроме того, не стоит покупать зарядную станцию "с рук", у сомнительных продавцов, а также на китайских маркетплейсах. В таких случаях существует вероятность приобрести несертифицированный, поврежденный или неисправный товар.  

Запас воды и продуктов на случай блэкаута 

Один из важнейших пунктов подготовки к зиме (особенно в городе) — запас воды. Ориентир для взрослого человека составляет около трёх литров питьевой и 10–12 литров технической воды в сутки. Минимальный резерв желательно рассчитать как минимум на три дня, учитывая детей, домашних животных и потребности людей, нуждающихся в уходе.

Для хранения питьевой воды подойдут чистые пищевые ёмкости, которые плотно закрываются. Техническую воду для гигиены и смыва туалета можно держать в других больших бутылках или вёдрах либо наполнить такой водой ванну.  

Среди продуктов лучше выбирать те, что долго хранятся без холодильника и не требуют термической обработки (варки и жарки): консервы, хлебцы, орехи, сухофрукты, готовые каши или другие продукты длительного хранения. Перед тем как организовать эти запасы на полках кухонного шкафа, стоит ещё раз проверить сроки годности и положить рядом ручной консервный нож.

Как подготовиться к блэкауту: советы украинцам от Минздрава02.12.22, 10:15 • 1093614 просмотров

Как жить в доме без отопления и не замёрзнуть 

На случай, если тепло исчезнет, нужно подготовить термобельё, тёплые носки, несколько слоёв одежды, одеяла и спальные мешки. Для временного проживания можно выбрать одну комнату, где меньше всего сквозняков, и закрывать двери в другие помещения: одно маленькое помещение легче обогреть, чем многокомнатную квартиру или частный дом.  

Категорически запрещено обогревать комнату газовой плитой или духовкой, использовать мангалы и уголь в помещении. Генератор также нельзя запускать в квартире, подъезде, гараже или на балконе: его используют только на улице, как минимум в шести метрах от дверей и окон, соблюдая инструкцию производителя.

Кроме того, стоит сразу знать и понимать: длительное охлаждение дома особенно опасно для маленьких детей, пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями. Если температура в помещении становится критически низкой, следует заранее рассмотреть переезд в отапливаемое помещение или ближайший Пункт несокрушимости.

Как позаботиться о пожарной безопасности и аптечке зимой 

До начала сезона желательно проверить дымовой извещатель, а в домах с газовым, печным отоплением или другими приборами сгорания — установить датчик угарного газа. Угарный газ не имеет запаха, поэтому определить его появление без специального устройства невозможно. Огнетушитель должен быть исправным и доступным.

Также следует пересмотреть домашнюю аптечку: проверить сроки годности лекарств, пополнить средства первой помощи и сделать запас препаратов, которые необходимо принимать постоянно, в соответствии с назначениями врача. 

Полезно также иметь под рукой небольшую сумку с самыми необходимыми вещами на случай временного выезда.

Универсальные советы — держать немного наличных мелкими купюрами на случай перебоев со связью и оплатой. Для домашних животных следует предусмотреть корм, воду и переноску.

Напомним

Ранее УНН писал о том, что стоит иметь дома, чтобы пережить отключение электричества. 

Александра Василенко

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