Не только с водой — в Киеве из-за экстренных отключений возникли перебои в движении электротранспорта

В Киеве и области из-за вражеских атак введены экстренные отключения электроэнергии, что вызвало перебои с водоснабжением и движением электротранспорта. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.

В связи с повреждением в результате атак врага объектов киевского регионального энергоузла в Киеве и области введены экстренные отключения электроэнергии. Это также вызвало перебои с водоснабжением в столице. А также с движением общественного электротранспорта - сообщил Кличко.

Напомним

Как сообщили в КГГА, из-за обесточивания основных объектов "Киевводоканала" в столице могут возникать временные перебои с водоснабжением.