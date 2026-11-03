Не только с водой — в Киеве из-за экстренных отключений возникли перебои в движении электротранспорта
Киев • УНН
Повреждение энергообъектов вызвало экстренные отключения света в Киеве и области. В столице перебои с водоснабжением и электротранспортом.
В Киеве и области из-за вражеских атак введены экстренные отключения электроэнергии, что вызвало перебои с водоснабжением и движением электротранспорта. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.
В связи с повреждением в результате атак врага объектов киевского регионального энергоузла в Киеве и области введены экстренные отключения электроэнергии. Это также вызвало перебои с водоснабжением в столице. А также с движением общественного электротранспорта
Напомним
Как сообщили в КГГА, из-за обесточивания основных объектов "Киевводоканала" в столице могут возникать временные перебои с водоснабжением.