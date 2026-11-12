Украинка Екатерина Садурская установила мировой рекорд во фридайвинге

Украинская фридайверша Екатерина Садурская установила новый женский мировой рекорд в дисциплине "Постоянный вес без ласт", погрузившись на глубину 90 метров, передает УНН.

"Сегодня проснулась и стала первой женщиной в истории, которая нырнула на 90 метров без ласт", — написала Садурская в Threads.

Дисциплина CNF (Constant Weight No Fins) предусматривает погружение и возвращение на поверхность исключительно за счет мышечной силы спортсмена — без использования ласт и дополнительного снаряжения для передвижения под водой.

В комментариях она рассказала, что преодолела дистанцию за 3:33.

"Сегодня в клубе "Blue Element" в городе Суфриер (Доминика) Екатерина Садурская проплыла 90 метров в дисциплине "Постоянный вес без ласт", улучшив собственный мировой рекорд 2025 года на четыре метра и впервые преодолев отметку в 90 метров в женской категории CNF", — говорится в сообщении AIDA.

Отметим, что Садурская уже в этом году пыталась установить рекорд на 89 метров, однако из-за травмы организм не выдержал предельной нагрузки, в результате чего она пережила "блэкаут" и получила дисквалификацию.

Напомним

Харьковская спортсменка Екатерина Садурская стала чемпионкой мира по фридайвингу AIDA в Лимассоле. Она завоевала "золото" в дисциплине постоянный вес с биластами (CWBF) с результатом 97 метров.