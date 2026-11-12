Украинка Екатерина Садурская установила мировой рекорд во фридайвинге

$45.320.1850.480.60
ukenru
17:20 • 3500 просмотра
Украинка Екатерина Садурская установила мировой рекорд во фридайвингеPhotoVideo
16:35 • 8864 просмотра
Уиткофф после визита в Москву заявил о договоренности относительно следующей трехсторонней встречи
16:23 • 9110 просмотра
"Одна легенда змінит другую" — Трамп предложил назначить Тима Кука новым гендиректором Nvidia
15:07 • 12666 просмотра
Дженсен Хуанг, лицо бума ИИ, после скандала ушёл с поста CEO Nvidia
14:49 • 14144 просмотра
"Нужно выяснить все детали" — в ОП отреагировали на предложение путина провести гуммиссию в Константиновке
14:16 • 19891 просмотра
В Краматорске прекратит работу последнее отделение ПриватБанка, а также все отделения и банкоматы Ощадбанка
13:28 • 37698 просмотра
Европарламент провёл мини-пленарную сессию в Брюсселе: какие решения приняты и что они означают для Украины
11:45 • 33622 просмотра
Фон дер Ляйен анонсировала 22-й пакет санкций против рф и предложение по покрытию дефицита для УкраиныPhoto
12 ноября, 11:33 • 29473 просмотра
Бронирование во время мобилизации: правительство готовит изменения для критически важных предприятий до 2027 года
12 ноября, 11:18 • 24851 просмотра
"Расстояние больше не спасает": Генштаб подтвердил поражение всех 5 крупнейших НПЗ россии
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Популярные новости
Удар рф по многоэтажке в Киеве: погибла женщина, 5 пострадавшихPhoto12 ноября, 07:52 • 39610 просмотра
Атаки рф оставили без света часть 9 областей, ранены 4 энергетика12 ноября, 08:28 • 32028 просмотра
Уиткофф и Кушнер начали переговоры с путиным в кремле - первые детали12:18 • 27948 просмотра
У берегов Флориды затопили легендарный лайнер, чтобы создать крупнейший в мире искусственный риф13:01 • 31110 просмотра
От гарантий безопасности до миллиардов помощи: что обсуждают на саммите в Дублине и чего ожидать Украине15:01 • 12129 просмотра
публикации
"Аллигатор" больше не полетит - что известно о сбитом "дружественным огнём" Ка-52 PhotoVideo17:00 • 4334 просмотра
От гарантий безопасности до миллиардов помощи: что обсуждают на саммите в Дублине и чего ожидать Украине15:01 • 12232 просмотра
Европарламент провёл мини-пленарную сессию в Брюсселе: какие решения приняты и что они означают для Украины13:28 • 37705 просмотра
Генераторы возле жилых домов: где их можно устанавливать и какие штрафы грозят за нарушения
Эксклюзив
12 ноября, 07:35 • 54659 просмотра
Возвращение с войны к работе: с какими вызовами сталкиваются ветераны и как им помочь
Эксклюзив
12 ноября, 06:45 • 57964 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Стив Уиткофф
Давид Арахамия
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Абу-Даби
Китай
Республика Ирландия
Реклама
УНН Lite
Украинка Екатерина Садурская установила мировой рекорд во фридайвингеPhotoVideo17:20 • 3518 просмотра
Европейское исследование выявило 900 миллионов галактик, а также тайны «тёмной Вселенной» — СМИ16:51 • 2306 просмотра
В Германии ищут смотрителя башни XII века с бесплатным жильём, но есть нюанс16:18 • 4284 просмотра
Драка между бойцами UFC Нурмагомедовым и Двалишвили в Абу-Даби: полиция заявила о восьми задержанных Video15:30 • 5400 просмотра
У берегов Флориды затопили легендарный лайнер, чтобы создать крупнейший в мире искусственный риф13:01 • 31197 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Шахед-136
Старлинк
Ка-50

Украинка Екатерина Садурская установила мировой рекорд во фридайвинге

Киев • УНН

 • 3514 просмотра

Украинская фридайверша погрузилась на 90 метров без ласт на Доминике за 3:33. Она улучшила собственный рекорд 2025 года на четыре метра.

Украинка Екатерина Садурская установила мировой рекорд во фридайвинге

Украинская фридайверша Екатерина Садурская установила новый женский мировой рекорд в дисциплине "Постоянный вес без ласт", погрузившись на глубину 90 метров, передает УНН.

"Сегодня проснулась и стала первой женщиной в истории, которая нырнула на 90 метров без ласт", — написала Садурская в Threads.

Дисциплина CNF (Constant Weight No Fins) предусматривает погружение и возвращение на поверхность исключительно за счет мышечной силы спортсмена — без использования ласт и дополнительного снаряжения для передвижения под водой.

В комментариях она рассказала, что преодолела дистанцию за 3:33. 

"Сегодня в клубе "Blue Element" в городе Суфриер (Доминика) Екатерина Садурская проплыла 90 метров в дисциплине "Постоянный вес без ласт", улучшив собственный мировой рекорд 2025 года на четыре метра и впервые преодолев отметку в 90 метров в женской категории CNF", — говорится в сообщении AIDA. 

Отметим, что Садурская уже в этом году пыталась установить рекорд на 89 метров, однако из-за травмы организм не выдержал предельной нагрузки, в результате чего она пережила "блэкаут" и получила дисквалификацию. 

Напомним 

Харьковская спортсменка Екатерина Садурская стала чемпионкой мира по фридайвингу AIDA в Лимассоле. Она завоевала "золото" в дисциплине постоянный вес с биластами (CWBF) с результатом 97 метров.

Павел Башинский

СпортУНН Lite