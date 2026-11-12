Українка Катерина Садурська встановила світовий рекорд у фрідайвінгу

Українська фрідайверка Катерина Садурська встановила новий жіночий світовий рекорд у дисципліні "Постійна вага без ласт", занурившись на глибину 90 метрів, передає УНН.

"Сьогодні прокинулась і стала першою жінкою в історії, що пірнула на 90 метрів без ласт", - написала Садурська в Threads.

Дисципліна CNF (Constant Weight No Fins) передбачає занурення та повернення на поверхню виключно за рахунок м'язової сили спортсмена - без використання ласт і додаткового спорядження для пересування під водою.

У коментарях вона розповіла, що подолала дистанцію за 3:33.

"Сьогодні в клубі "Blue Element" у місті Суфрієр (Домініка) Катерина Садурська пропливла 90 метрів у дисципліні "Постійна вага без ластів", покращивши власний світовий рекорд 2025 року на чотири метри та вперше перевищивши позначку в 90 метрів у жіночій категорії CNF", - йдеться у повідомленні AIDA.

Зазначимо, що Садурська вже цього року намагалася встановити рекорд у 89 метрів, проте через травму, і організм не витримав граничного навантаження, через що пережила "блекаут" і отримала дискваліфікацію.

Нагадаємо

Харківська спортсменка Катерина Садурська стала чемпіонкою світу з фрідайвінгу AIDA у Лімассолі. Вона здобула "золото" у дисципліні постійна вага з біластами (CWBF) з результатом 97 метрів.