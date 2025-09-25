Українка Садурська завоювала "золото" на чемпіонаті світу з фрідайвінгу AIDA

Українка Катерина Садурська здобула "золото" на чемпіонаті світу з фрідайвінгу AIDA у Лімассолі, передає УНН із посиланням на Мінмолодьспорту.

Харківська спортсменка стала чемпіонкою світу у дисципліні постійна вага з біластами (CWBF ) з результатом 97 метрів - йдеться у повідомленні.

За сумою двох дисциплін Катерина Садурська лідирує у загальному заліку 35th AIDA Freediving World Championship.

