Українка Садурська завоювала "золото" на чемпіонаті світу з фрідайвінгу AIDA
Харківська спортсменка Катерина Садурська стала чемпіонкою світу з фрідайвінгу AIDA у Лімассолі. Вона здобула "золото" у дисципліні постійна вага з біластами (CWBF) з результатом 97 метрів.
Харківська спортсменка стала чемпіонкою світу у дисципліні постійна вага з біластами (CWBF ) з результатом 97 метрів
За сумою двох дисциплін Катерина Садурська лідирує у загальному заліку 35th AIDA Freediving World Championship.
