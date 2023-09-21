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Світовий рекорд: фрідайвер Катерина Садурська затримала дихання і занурилася на 78 метрів

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 вересня. УНН. Фрідайвер Катерина Садурська затримала дихання і занурилась без ласт і тросу на 78 метрів. Це світовий рекорд. Його внесли до Національного Реєстру Рекордів, як світове досягнення всієї України, повідомила керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова, передає УНН.

Цитата

"На тій глибині, на яку занурилась фрідайвер Катерина Садурська, уже немає нікого. Уявіть, - лише ви і безодня. І жодної людини, яка могла би вам допомогти, якщо все піде не так... Страхувальники «закінчуються» на глибині 40 метрів. А Катерина на міжнародних змаганнях занурилася на затримці дихання на 78 метрів у найскладнішій дисципліні фрідайвінгу CNF - з постійною вагою, без ласт і тросу. А піднялася на поверхню - уже абсолютною світовою рекордсменкою! Віднині світовий рекорд Катерини Садурської внесений до Національного Реєстру Рекордів як світове досягнення всієї України. Таки дійсно, українці здатні на неможливе!", - повідомила Вєтрова.

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