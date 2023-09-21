Світовий рекорд: фрідайвер Катерина Садурська затримала дихання і занурилася на 78 метрів

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"На тій глибині, на яку занурилась фрідайвер Катерина Садурська, уже немає нікого. Уявіть, - лише ви і безодня. І жодної людини, яка могла би вам допомогти, якщо все піде не так... Страхувальники «закінчуються» на глибині 40 метрів. А Катерина на міжнародних змаганнях занурилася на затримці дихання на 78 метрів у найскладнішій дисципліні фрідайвінгу CNF - з постійною вагою, без ласт і тросу. А піднялася на поверхню - уже абсолютною світовою рекордсменкою! Віднині світовий рекорд Катерини Садурської внесений до Національного Реєстру Рекордів як світове досягнення всієї України. Таки дійсно, українці здатні на неможливе!", - повідомила Вєтрова.

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