Мировой рекорд: фридайвер Екатерина Садурская задержала дыхание и погрузилась на 78 метров
Киев • УНН
КИЕВ. 21 сентября. УНН. Фридайвер Екатерина Садурская задержала дыхание и погрузилась без ласт и троса на 78 метров. Это мировой рекорд. Его внесли в Национальный Реестр Рекордов, как мировое достижение всей Украины, сообщила руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова, передает УНН.
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"На той глубине, на которую погрузилась фридайвер Екатерина Садурская, уже нет никого. Представьте, - только вы и бездна. И ни одного человека, который мог бы вам помочь, если все пойдет не так... Страховщики «заканчиваются» на глубине 40 метров. А Катерина на международных соревнованиях погрузилась на задержке дыхания на 78 метров в самой сложной дисциплине фридайвинга CNF - с постоянным весом, без ласт и троса. А поднялась на поверхность - уже абсолютной мировой рекордсменкой! Отныне мировой рекорд Екатерины Садурской внесен в Национальный Реестр Рекордов как мировое достижение всей Украины. Таки действительно, украинцы способны на невозможное!", - сообщила Ветрова.
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