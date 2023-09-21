Мировой рекорд: фридайвер Екатерина Садурская задержала дыхание и погрузилась на 78 метров

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"На той глубине, на которую погрузилась фридайвер Екатерина Садурская, уже нет никого. Представьте, - только вы и бездна. И ни одного человека, который мог бы вам помочь, если все пойдет не так... Страховщики «заканчиваются» на глубине 40 метров. А Катерина на международных соревнованиях погрузилась на задержке дыхания на 78 метров в самой сложной дисциплине фридайвинга CNF - с постоянным весом, без ласт и троса. А поднялась на поверхность - уже абсолютной мировой рекордсменкой! Отныне мировой рекорд Екатерины Садурской внесен в Национальный Реестр Рекордов как мировое достижение всей Украины. Таки действительно, украинцы способны на невозможное!", - сообщила Ветрова.

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