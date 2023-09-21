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Мировой рекорд: фридайвер Екатерина Садурская задержала дыхание и погрузилась на 78 метров

Киев • УНН

 • 305627 просмотра

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Фридайвер Екатерина Садурская задержала дыхание и погрузилась без ласт и троса на 78 метров. Это мировой рекорд. Его внесли в Национальный Реестр Рекордов, как мировое достижение всей Украины, сообщила руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова, передает УНН.

Цитата

"На той глубине, на которую погрузилась фридайвер Екатерина Садурская, уже нет никого. Представьте, - только вы и бездна. И ни одного человека, который мог бы вам помочь, если все пойдет не так... Страховщики «заканчиваются» на глубине 40 метров. А Катерина на международных соревнованиях погрузилась на задержке дыхания на 78 метров в самой сложной дисциплине фридайвинга CNF - с постоянным весом, без ласт и троса. А поднялась на поверхность - уже абсолютной мировой рекордсменкой! Отныне мировой рекорд Екатерины Садурской внесен в Национальный Реестр Рекордов как мировое достижение всей Украины. Таки действительно, украинцы способны на невозможное!", - сообщила Ветрова.

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