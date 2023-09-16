Україна на "Іграх нескорених" цьогоріч показала найкращий результат за всю історію виступів

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У заключний день змагань у німецькому Дюссельдорфі українці виграли золоту медаль у командному турнірі зі стрільби з лука.

Загалом Україну представляла рекордна кількість учасників - 25, які вибороли на змаганнях 34 медалі — 12 золотих, 14 срібних та 8 бронзових. Це найкращий результат в історії виступів українців.

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Invictus Games-2023 проходили у Дюссельдорфі з 9 по 16 вересня. У них брали участь близько 600 спортсменів із 22 країн, які змагалися у 10 видах спорту.

Наша збірна вчетверте в історії виступила на Іграх нескорених. У 2017 році у Торонто українці здобули 14 нагород, у 2018 у Сіднеї – 20, у 2022 у Гаазі – 16.

В Іграх беруть участь військовослужбовці та ветерани, які дістали травми, поранення, контузії чи захворювання під час виконання бойових завдань при захисті батьківщини. Їхній ініціатор британський принц Гаррі у Німеччині віддав шану українському ветерану.

"Дякуємо нашим ветеранам та військовослужбовцям, які своїми спортивними досягненнями вкотре продемонстрували міць і силу українців і підтримали бойовий дух своїх побратимів на фронті!", - йдеться у повідомленні.