Украина на "Играх непокоренных" в этом году показала лучший результат за всю историю выступлений
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Украина в этом году в Германии показала лучший результат на "Играх непокоренных" за всю историю выступлений. Об этом сообщило Министерство молодежи и спорта Украины, передает УНН.
Детали
В заключительный день соревнований в немецком Дюссельдорфе украинцы выиграли золотую медаль в командном турнире по стрельбе из лука.
В целом Украину представляло рекордное количество участников - 25, которые завоевали на соревнованиях 34 медали — 12 золотых, 14 серебряных и 8 бронзовых. Это лучший результат в истории выступлений украинцев.
Дополнение
Invictus Games-2023 проходили в Дюссельдорфе с 9 по 16 сентября. В них принимали участие около 600 спортсменов из 22 стран, которые соревновались в 10 видах спорта.
Наша сборная в четвертый раз в истории выступила на Играх непокоренных. В 2017 году в Торонто украинцы получили 14 наград, в 2018 в Сиднее – 20, в 2022 в Гааге – 16.
В Играх принимают участие военнослужащие и ветераны, получившие травмы, ранения, контузии или заболевания во время выполнения боевых задач при защите родины. Их инициатор британский принц Гарри в Германии отдал дань уважения украинскому ветерану.
"Спасибо нашим ветеранам и военнослужащим, которые своими спортивными достижениями в очередной раз продемонстрировали мощь и силу украинцев и поддержали боевой дух своих собратьев на фронте!", - говорится в сообщении.