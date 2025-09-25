Украинка Садурская завоевала "золото" на чемпионате мира по фридайвингу AIDA

Украинка Екатерина Садурская завоевала "золото" на чемпионате мира по фридайвингу AIDA в Лимассоле, передает УНН со ссылкой на Минмолодежьспорта.

Харьковская спортсменка стала чемпионкой мира в дисциплине постоянный вес с биластами (CWBF) с результатом 97 метров - говорится в сообщении.

По сумме двух дисциплин Екатерина Садурская лидирует в общем зачете 35th AIDA Freediving World Championship.

