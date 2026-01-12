Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта

Американский актер Дэниел Стерн, известный по роли грабителя Марва в культовой комедии "Один дома", попал в центр скандала. 68-летнего артиста уличили в попытке воспользоваться услугами проститутки во время рождественских праздников в Калифорнии. Об этом сообщает Daily Mail, пишет УНН.

Детали

По данным издания Daily Mail, инцидент произошел еще 10 декабря, однако детали дела стали известны только сейчас. Полиция обнаружила Стерна в одном из отелей при попытке заказать эскорт-услуги. Правоохранители не стали арестовывать актера, поэтому процедуру фотографирования для полицейского досье он не проходил. Вместо этого Стерну выписали штраф и вручили повестку в суд.

Жизнь вне Голливуда

Сейчас Дэниел Стерн фактически отошел от активной актерской карьеры. Бывшая звезда Голливуда проживает на собственной ферме, где занимается сельским хозяйством, в частности выращиванием мандаринов, а также посвящает время созданию скульптур.

