Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта

18:21 • 9506 просмотра
"Его нужно остановить": министр обороны Британии рассказал, кого бы похитил и взял под стражуVideo
11 января, 16:41 • 15331 просмотра
В Киеве 11 января зафиксировано более 200 аварий из-за атак и морозов
11 января, 13:53 • 17332 просмотра
Поражение буровой установки в Каспийском море: Генштаб ВСУ озвучил подробности
11 января, 11:39 • 19109 просмотра
Украинский автобус попал в ДТП в Финляндии: детали
Эксклюзив
11 января, 09:33 • 35333 просмотра
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
11 января, 06:05 • 28708 просмотра
1418 дней вторжения: война РФ против Украины сравнялась по продолжительности с войной СССР против нацистской Германии
11 января, 04:31 • 32897 просмотра
Совет Безопасности ООН соберется в понедельник на экстренное заседание из-за ударов ракетами "Орешник" по УкраинеVideo
10 января, 11:45 • 43251 просмотра
Синоптики дали прогноз погоды на три дня: пойдут ли в Украине морозы на спад
10 января, 08:55 • 67167 просмотра
Шесть тысяч французских военных могут быть размещены в Украине после заключения мирного соглашения - СМИ
10 января, 08:27 • 44716 просмотра
Где отключения долгосрочные, а где экстренные и скольким потребителям вернули свет: оперативная ситуация в энергосистеме Украины
Ликвидация последствий атак рф и непогода в Украине: заместитель руководителя ОП провел совещание с главами ОВА11 января, 15:01 • 4542 просмотра
Поражение буровых установок на Каспии: ССО показали кадры удараVideo11 января, 15:33 • 7530 просмотра
"Вы присягали Конституции, а не Трампу": конгрессмен призвал военных США не выполнять приказ о вторжении в Гренландию11 января, 16:10 • 5998 просмотра
Украинцев ждут отключения света 12 января: Укрэнерго опубликовало графики11 января, 17:42 • 7170 просмотра
Словакия прекращает военную помощь Украине и отказывается от участия в гарантиях кредита ЕС18:48 • 4898 просмотра
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
Эксклюзив
11 января, 09:33 • 35334 просмотра
Непогода в Украине vs обучение: какие регионы решили перейти на дистанционку, а какие — еще думают9 января, 16:19 • 57546 просмотра
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариантPhoto8 января, 18:39 • 105517 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов8 января, 17:08 • 132059 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"8 января, 15:30 • 101239 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта23:46 • 2 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 21472 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 24186 просмотра
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 79829 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 80388 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Американского актера Дэниела Стерна, известного ролью в фильме "Один дома", оштрафовали в Калифорнии за попытку заказать эскорт-услуги. Инцидент произошел 10 декабря, актер получил штраф и повестку в суд.

Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта

Американский актер Дэниел Стерн, известный по роли грабителя Марва в культовой комедии "Один дома", попал в центр скандала. 68-летнего артиста уличили в попытке воспользоваться услугами проститутки во время рождественских праздников в Калифорнии. Об этом сообщает Daily Mail, пишет УНН.

Детали

По данным издания Daily Mail, инцидент произошел еще 10 декабря, однако детали дела стали известны только сейчас. Полиция обнаружила Стерна в одном из отелей при попытке заказать эскорт-услуги. Правоохранители не стали арестовывать актера, поэтому процедуру фотографирования для полицейского досье он не проходил. Вместо этого Стерну выписали штраф и вручили повестку в суд.

Жизнь вне Голливуда

Сейчас Дэниел Стерн фактически отошел от активной актерской карьеры. Бывшая звезда Голливуда проживает на собственной ферме, где занимается сельским хозяйством, в частности выращиванием мандаринов, а также посвящает время созданию скульптур. 

Умер Боб Вейр – легендарный гитарист и сооснователь группы Grateful Dead11.01.26, 06:13 • 3312 просмотров

Степан Гафтко

КультураУНН Lite
Новый год
Село
Фильм
Калифорния