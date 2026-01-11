Умер Боб Вейр – легендарный гитарист и сооснователь группы Grateful Dead
Киев • УНН
Боб Вейр, гитарист и вокалист Grateful Dead, умер в возрасте 78 лет после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Музыкант был ключевым архитектором уникального звучания группы.
Мир рок-музыки потерял одну из своих самых влиятельных фигур: в возрасте 78 лет ушел из жизни Боб Вейр, бессменный гитарист и вокалист культовой американской группы Grateful Dead. Об этом пишет УНН со ссылкой на официальный сайт музыканта.
Подробности
Музыкант, стоявший у истоков калифорнийского психоделического рока с 1965 года, скончался после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Официальное сообщение на его сайте подтвердило, что Вейр отошел в вечность мирно, находясь в кругу близких и семьи.
Жизнь на сцене и борьба с болезнью
Боб Вейр был ключевым архитектором уникального звучания Grateful Dead, сочетавшего в себе фолк, блюз и психоделику. Даже после распада основного коллектива в 1995 году, вызванного смертью лидера Джерри Гарсии, Вейр оставался активным на сцене, продолжая гастролировать с различными проектами до последних месяцев жизни.
Экранизировал книгу нобелевского лауреата "Сатанинское танго": умер венгерский режиссер Бела Тарр06.01.26, 16:33 • 3931 просмотр
Рак у музыканта диагностировали в июле 2025 года, однако он не прекратил выступлений даже во время прохождения курса лечения, демонстрируя преданность своему делу и многомиллионной армии поклонников.
Наследие "иконы" поколения
Здесь нет окончательного занавеса, на самом деле. Есть лишь ощущение того, что кто-то снова уходит в другой мир
Grateful Dead под руководством Вейра и его коллег стала не просто музыкальной группой, а настоящим культурным феноменом в США, сформировав целое поколение и заложив основы современной рок-культуры. Смерть Боба Вейра знаменует завершение целой эпохи для американской импровизационной музыки и миллионов фанатов, известных как "Deadheads".
Умер Майкл Дж. Шумахер — биограф Эрика Клэптона, Гинзберга и Копполы06.01.26, 04:37 • 4782 просмотра