Мир рок-музыки потерял одну из своих самых влиятельных фигур: в возрасте 78 лет ушел из жизни Боб Вейр, бессменный гитарист и вокалист культовой американской группы Grateful Dead. Об этом пишет УНН со ссылкой на официальный сайт музыканта.

Музыкант, стоявший у истоков калифорнийского психоделического рока с 1965 года, скончался после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Официальное сообщение на его сайте подтвердило, что Вейр отошел в вечность мирно, находясь в кругу близких и семьи.

Боб Вейр был ключевым архитектором уникального звучания Grateful Dead, сочетавшего в себе фолк, блюз и психоделику. Даже после распада основного коллектива в 1995 году, вызванного смертью лидера Джерри Гарсии, Вейр оставался активным на сцене, продолжая гастролировать с различными проектами до последних месяцев жизни.

Рак у музыканта диагностировали в июле 2025 года, однако он не прекратил выступлений даже во время прохождения курса лечения, демонстрируя преданность своему делу и многомиллионной армии поклонников.

Здесь нет окончательного занавеса, на самом деле. Есть лишь ощущение того, что кто-то снова уходит в другой мир