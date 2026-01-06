Умер Майкл Дж. Шумахер — биограф Эрика Клэптона, Гинзберга и Копполы

В возрасте 75 лет скончался известный американский писатель Майкл Дж. Шумахер. Его дочь, Эмили Джой Шумахер, подтвердила, что отец умер еще 29 декабря, однако официальное заявление появилось только в понедельник. Причина смерти пока не разглашается, пишет УНН.

Шумахер получил международное признание благодаря подробным биографиям выдающихся деятелей культуры. Среди его самых известных работ:

"Дхарма Лев: биография Аллена Гинзберга" - жизнеописание культового поэта бит-поколения; "Перекресток: жизнь и музыка Эрика Клэптона"; "Фрэнсис Форд Коппола: жизнь режиссера".

Помимо биографий художников, Шумахер посвятил значительную часть своей карьеры истории Великих озер. Он описал трагическую гибель судна "Эдмунд Фицджеральд" в 1975 году и другие масштабные катастрофы на воде, став одним из ведущих хроникеров этого региона.

Дочь писателя вспоминает, что он до последнего оставался преданным традиционным методам работы: писал рукописи от руки в блокнотах, а затем перепечатывал их на пишущей машинке. По ее словам, он был "человеком истории", который превыше всего любил слушать других.

Мой папа был очень щедрым человеком. Он любил людей, любил разговаривать с ними и слушать их. Он обожал истории. Когда я думаю о папе, я представляю его погруженным в разговор, с кофе в руке и блокнотом