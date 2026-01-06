Умер Майкл Дж. Шумахер — биограф Эрика Клэптона, Гинзберга и Копполы

$42.290.12
Эксклюзив
5 января, 19:29 • 9620 просмотра
Ребенок, попавший в реанимацию после стоматологического лечения, жив
Эксклюзив
5 января, 14:42 • 29661 просмотра
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 55940 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
5 января, 13:13 • 34230 просмотра
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
5 января, 12:32 • 37750 просмотра
Официально: Евгений Хмара будет временно исполнять обязанности главы СБУ
5 января, 09:38 • 41709 просмотра
Зеленский официально назначил Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента: появился указ
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 102637 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
4 января, 15:52 • 70465 просмотра
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
4 января, 15:39 • 95557 просмотра
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
4 января, 11:20 • 99697 просмотра
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 январяPhoto
публикации
Эксклюзивы
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Последний из праздников рождественского цикла – Крещение: традиции и суеверия5 января, 18:15 • 14442 просмотра
Это наше полушарие: Госдеп США объявил Западное полушарие зоной интересов ВашингтонаVideo5 января, 18:52 • 3288 просмотра
Захват Мадуро: как США усиливают влияние в Венесуэле и что думает Москва - Reuters5 января, 18:58 • 5290 просмотра
Не играйте в игры с президентом Трампом: Госдеп США обратился к России и Ирану5 января, 19:20 • 4354 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 3946 просмотра
Последний из праздников рождественского цикла – Крещение: традиции и суеверия5 января, 18:15 • 14570 просмотра
Отбор без конкурса: зачем вице-премьер спешит с назначением главы Госавиаслужбы5 января, 12:50 • 39553 просмотра
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex2 января, 09:26 • 160818 просмотра
Дональд Трамп
Николас Мадуро
Музыкант
Си Цзиньпин
Джей Ди Вэнс
Соединённые Штаты
Венесуэла
Украина
Китай
Вашингтон
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 4100 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 56087 просмотра
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле4 января, 16:22 • 50528 просмотра
Дамиано Давид из Måneskin и Дав Кэмерон объявили о помолвкеPhoto4 января, 15:02 • 47084 просмотра
Рэпера Дрейка обвинили в использовании ботоферм и отмывании денег через онлайн-казино3 января, 22:58 • 55181 просмотра
Техника
Социальная сеть
Золото
Отопление
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Умер Майкл Дж. Шумахер — биограф Эрика Клэптона, Гинзберга и Копполы

Киев • УНН

 • 542 просмотра

В возрасте 75 лет скончался американский писатель Майкл Дж. Шумахер, известный своими биографиями выдающихся деятелей культуры. Его дочь подтвердила, что отец умер 29 декабря, причина смерти не разглашается.

Умер Майкл Дж. Шумахер — биограф Эрика Клэптона, Гинзберга и Копполы

В возрасте 75 лет скончался известный американский писатель Майкл Дж. Шумахер. Его дочь, Эмили Джой Шумахер, подтвердила, что отец умер еще 29 декабря, однако официальное заявление появилось только в понедельник. Причина смерти пока не разглашается, пишет УНН.

Подробности

Шумахер получил международное признание благодаря подробным биографиям выдающихся деятелей культуры. Среди его самых известных работ:

"Дхарма Лев: биография Аллена Гинзберга" - жизнеописание культового поэта бит-поколения; "Перекресток: жизнь и музыка Эрика Клэптона"; "Фрэнсис Форд Коппола: жизнь режиссера".

Дочь голливудской звезды Томми Ли Джонса нашли мертвой в отеле в возрасте 34 лет02.01.26, 10:45 • 24461 просмотр

Помимо биографий художников, Шумахер посвятил значительную часть своей карьеры истории Великих озер. Он описал трагическую гибель судна "Эдмунд Фицджеральд" в 1975 году и другие масштабные катастрофы на воде, став одним из ведущих хроникеров этого региона.

Стиль работы и личность

Дочь писателя вспоминает, что он до последнего оставался преданным традиционным методам работы: писал рукописи от руки в блокнотах, а затем перепечатывал их на пишущей машинке. По ее словам, он был "человеком истории", который превыше всего любил слушать других.

Мой папа был очень щедрым человеком. Он любил людей, любил разговаривать с ними и слушать их. Он обожал истории. Когда я думаю о папе, я представляю его погруженным в разговор, с кофе в руке и блокнотом

- рассказала Эмили Джой Шумахер. 

Умер Ан Сон Ги: Южная Корея прощается с легендарным «Актером нации»05.01.26, 05:29 • 43694 просмотра

Степан Гафтко

КультураНовости Мира
Музыкант
Режиссер