Экранизировал книгу нобелевского лауреата "Сатанинское танго": умер венгерский режиссер Бела Тарр

Венгерский кинорежиссер Бела Тарр, снявший такие работы, как "Сатанинское танго" и "Туринская лошадь", и получивший много наград за свои длинные и часто мрачно-комические фильмы, умер в возрасте 70 лет, передает УНН со ссылкой на АР.

За свою более чем сорокалетнюю карьеру фильмы Тарра были удостоены призов на фестивалях в Европе и Азии, а также он был удостоен звания почетного профессора в университетах Китая.

В заявлении, опубликованном во вторник, Венгерская ассоциация кинематографистов подтвердила смерть Тарра, написав: "С глубокой скорбью сообщаем, что после продолжительной и тяжелой болезни сегодня утром скончался кинорежиссер Бела Тарр".

Фильмы Тарра, самый длинный из которых, "Сатанинское танго", длится 439 минут, часто снимались в черно-белом цвете и использовали суровые образы для изображения отчаяния и социального упадка.

Отличительными чертами творчества Тарра стали длинные гипнотические кадры. Его карьера завершилась после выхода фильма "Туринская лошадь" в 2011 году, после чего он объявил о своем уходе из кино.