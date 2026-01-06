$42.420.13
14:48 • 138 просмотра
Итальянцу Рокко, который уважает путина и считает Украину "плохой страной", запретили въезд на 3 года - ГПСУ
11:59 • 13798 просмотра
Гарантии безопасности для Украины будут включать обязательные обязательства поддержки: Reuters узнало, что в проекте заявления Парижского саммита
11:40 • 22805 просмотра
Туск: на саммите во Франции обсудят детали "Парижской декларации", подписание возможно в ближайшие дни в Вашингтоне
09:58 • 34350 просмотра
Еще одной проверке скандальной клиники Odrex, где умерли пациенты, быть
6 января, 08:46 • 53406 просмотра
Reuters: союзники Украины собираются в Париже для согласования вкладов в многонациональные силы и более широкие гарантии безопасности
Эксклюзив
5 января, 19:29 • 51140 просмотра
Ребенок, попавший в реанимацию после стоматологического лечения, жив
Эксклюзив
5 января, 14:42 • 73810 просмотра
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 137694 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
5 января, 13:13 • 57026 просмотра
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
5 января, 12:32 • 55040 просмотра
Официально: Евгений Хмара будет временно исполнять обязанности главы СБУ
Экранизировал книгу нобелевского лауреата "Сатанинское танго": умер венгерский режиссер Бела Тарр

Киев • УНН

 • 374 просмотра

Отличительными чертами творчества Тарра стали длинные гипнотические кадры. Его карьера завершилась после выхода фильма "Туринская лошадь" в 2011 году.

Экранизировал книгу нобелевского лауреата "Сатанинское танго": умер венгерский режиссер Бела Тарр

Венгерский кинорежиссер Бела Тарр, снявший такие работы, как "Сатанинское танго" и "Туринская лошадь", и получивший много наград за свои длинные и часто мрачно-комические фильмы, умер в возрасте 70 лет, передает УНН со ссылкой на АР.

За свою более чем сорокалетнюю карьеру фильмы Тарра были удостоены призов на фестивалях в Европе и Азии, а также он был удостоен звания почетного профессора в университетах Китая.

В заявлении, опубликованном во вторник, Венгерская ассоциация кинематографистов подтвердила смерть Тарра, написав: "С глубокой скорбью сообщаем, что после продолжительной и тяжелой болезни сегодня утром скончался кинорежиссер Бела Тарр".

Нобелевскую премию по литературе 2025 года получил венгерский писатель Ласло Краснахоркаи09.10.25, 14:05 • 3246 просмотров

Фильмы Тарра, самый длинный из которых, "Сатанинское танго", длится 439 минут, часто снимались в черно-белом цвете и использовали суровые образы для изображения отчаяния и социального упадка.

Отличительными чертами творчества Тарра стали длинные гипнотические кадры. Его карьера завершилась после выхода фильма "Туринская лошадь" в 2011 году, после чего он объявил о своем уходе из кино.

Антонина Туманова

КультураНовости Мира
Режиссер
Фильм
Китай
Венгрия