Нобелевскую премию по литературе 2025 года получил венгерский писатель Ласло Краснахоркаи
Киев • УНН
Нобелевская премия по литературе 2025 года присуждена венгерскому писателю Ласло Краснахоркаи за его творчество. Комитет отметил его как выдающегося эпического писателя, принадлежащего к центральноевропейской традиции.
Нобелевская премия по литературе 2025 года присуждена венгерскому писателю Ласло Краснахоркаи "за его убедительное и дальновидное творчество, которое среди апокалиптического ужаса вновь подтверждает силу искусства", сообщили в Нобелевском комитете 9 октября, пишет УНН.
Детали
"Лауреат Нобелевской премии по литературе этого года Ласло Краснахоркаи - выдающийся эпический писатель, принадлежащий к центральноевропейской традиции, восходящей к Кафке и Томасу Бернхарду, и характеризующейся абсурдизмом и гротескной чрезмерностью", - говорится в сообщении.
