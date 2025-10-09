Нобелівську премію з літератури 2025 року отримав угорський письменник Ласло Краснахоркаї

Нобелівську премію з літератури 2025 року присуджено угорському письменнику Ласло Краснахоркаї "за його переконливу і далекоглядну творчість, яка серед апокаліптичного жаху знову підтверджує силу мистецтва", повідомили у Нобелівському комітеті 9 жовтня, пише УНН.

"Лауреат Нобелівської премії з цьогорічної літератури Ласло Краснахоркаї - видатний епічний письменник, що належить до центральноєвропейської традиції, що сягає Кафки і Томаса Бернхарда, і характеризується абсурдизмом і гротескною надмірністю", - ідеться у повідомленні.

Лауреат Нобелівської премії з літератури 2025 року Ласло Краснахоркаї, як вказано, "також звертається до Сходу, обираючи більш споглядальний, тонко вивірений тон". Результатом став цикл творів, натхненних глибокими враженнями від його мандрівок до Китаю та Японії.

Його роман 2003 "Гора на півночі, озеро на півдні, стежки на захід, річка на сході" ("Északról hegy, Délről tó, Nyugatról utak, Keletről folyó", 2022) розповідає про пошуки таємного саду. Це таємнича історія з потужними ліричними епізодами, дія якої походить на південний схід від Кіото. Твір немов передує насичений цикл Seiobo járt odalent (2008; Seiobo There Below, 2013) – збірка з сімнадцяти історій, розташованих у послідовності Фібоначчі, про роль краси та художньої творчості у світі сліпоти та непостійності. Поряд з квінтетом епічних поем, як зазначається, цей роман є головним твором Краснахоркаї.

Книга, як зауважується, є майстерним описом, під час якого читач через низку "бічних дверей" ведеться до незрозумілого акту творіння.

"Herscht 07769" лауреата премії з цьогорічної літератури Ласло Краснахоркаї був названий великим сучасним німецьким романом завдяки точності зображення соціальних заворушень у країні, вказали у комітеті.

"У "Herscht 07769" ми опиняємося не в гарячковому кошмарі в Карпатах, а в правдоподібному зображенні сучасного маленького містечка в Тюрінгії, яке також охоплено соціальною анархією, вбивствами та підпалами. У той самий час жах роману розгортається на тлі могутньої спадщини Йоганна Себастьяна Баха. Це книга, написана на одному диханні, про насильство і красу, "неможливо" сплетених воєдино", - зазначили у комітеті.

Ласло Краснахоркаї, лауреат Нобелівської премії з літератури 2025 року, народився 1954 року в невеликому містечку Дьюла на південному сході Угорщини, неподалік кордону з Румунією. У схожій віддаленій сільській місцевості розгортається дія першого роману Краснахоркаї "Сатантанго" (Sátántangó), опублікованого 1985 року. Цей роман, як вказано, став літературною сенсацією в Угорщині та проривом у творчості автора.

