08:55 • 84 перегляди
Шість тисяч французьких військових можуть бути розміщені в Україні після укладення мирної угоди - ЗМІ
08:49 • 342 перегляди
Радбез ООН збереться 12 січня через застосування росією ракети "Орєшнік" проти України
08:27 • 1200 перегляди
Де відключення довгострокові, а де екстрені та скільком споживачам повернули світло: оперативна ситуація в енергосистемі України
9 січня, 23:09 • 9550 перегляди
Нафта подорожчала на 2% через заворушення в Ірані та ескалацію в Україні
9 січня, 20:32 • 17719 перегляди
США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на 800 млрд доларів - The Telegraph
9 січня, 15:56 • 36620 перегляди
У Раду надійшли заяви про відставку Федорова та Шмигаля
9 січня, 14:55 • 34095 перегляди
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
9 січня, 14:44 • 33933 перегляди
Україна надала право на видобуток літію другу Трампа - NYT
9 січня, 13:30 • 28049 перегляди
Інфляція за рік сповільнилася до 8%: на що зросли ціни і що подешевшалоPhoto
Ексклюзив
9 січня, 13:30 • 22264 перегляди
Заробіток на смерті: чи могли дані померлих пацієнтів Odrex ставати товаром?
Шість тисяч французьких військових можуть бути розміщені в Україні після укладення мирної угоди - ЗМІ

Київ • УНН

 • 82 перегляди

Президент Франції Еммануель Макрон представив план розміщення 6 тисяч французьких військових в Україні після укладення мирної угоди. Війська будуть розміщені далеко від фронту для підтримки української армії.

Шість тисяч французьких військових можуть бути розміщені в Україні після укладення мирної угоди - ЗМІ

Шість тисяч французьких військових можуть бути розміщені далеко від фронту в Україні після укладення мирної угоди. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє Le Monde, передає УНН.

Деталі

Як пише видання, через два дні після саміту "Коаліції охочих", організованого в Парижі у вівторок, 6 січня, Еммануель Макрон зустрівся у четвер, 8 січня, з політичними силами, представленими в Парламенті, щоб представити їм план розміщення кількох тисяч французьких солдатів в Україні після укладення мирної угоди.

Хоча Париж міг би направити до України 6000 французьких солдатів, за словами лідера "нескорених" депутатів Матильди Пано, після зустрічі Еммануель Макрон хотів надати політичним силам "конфіденційні подробиці" щодо французького внеску, "щоб усі добре розуміли питання" 

- пише видання.

Німеччина може розмістити свій контингент у сусідній з Україною країні НАТО – Мерц06.01.26, 21:37 • 10587 переглядiв

Зазначається, що ніхто під час переговорів принципово не заперечував проти плану, представленого Макроном. Деякі члени парламенту навіть розглядають "Коаліцію охочих" як можливу альтернативу НАТО.

Французький генерал заявив, що війська "не будуть ні проміжними, ні стабілізаційними силами".

Ми не будемо на передовій, але ми там, щоб підтримувати українську армію 

- сказав Макрон, додавши, що міжнародні сили супроводжуватимуть українців “далеко від фронту”.

Нагадаємо

Велика Британія спрямує 200 млн фунтів стерлінгів ($270 млн) на підготовку підрозділів до можливої місії в Україні.

Павло Башинський

