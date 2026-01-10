Шість тисяч французьких військових можуть бути розміщені в Україні після укладення мирної угоди - ЗМІ

Шість тисяч французьких військових можуть бути розміщені далеко від фронту в Україні після укладення мирної угоди. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє Le Monde, передає УНН.

Як пише видання, через два дні після саміту "Коаліції охочих", організованого в Парижі у вівторок, 6 січня, Еммануель Макрон зустрівся у четвер, 8 січня, з політичними силами, представленими в Парламенті, щоб представити їм план розміщення кількох тисяч французьких солдатів в Україні після укладення мирної угоди.

Хоча Париж міг би направити до України 6000 французьких солдатів, за словами лідера "нескорених" депутатів Матильди Пано, після зустрічі Еммануель Макрон хотів надати політичним силам "конфіденційні подробиці" щодо французького внеску, "щоб усі добре розуміли питання"

Зазначається, що ніхто під час переговорів принципово не заперечував проти плану, представленого Макроном. Деякі члени парламенту навіть розглядають "Коаліцію охочих" як можливу альтернативу НАТО.

Французький генерал заявив, що війська "не будуть ні проміжними, ні стабілізаційними силами".

Ми не будемо на передовій, але ми там, щоб підтримувати українську армію