19:00
Макрон заявив про узгодження Паризької декларації щодо гарантій безпеки для України: що вона передбачає
14:48
Італійцю Рокко, який поважає путіна та вважає Україну "поганою країною", заборонили в'їзд на 3 роки - ДПСУ
6 січня, 11:59
Гарантії безпеки для України включатимуть обов'язкові зобов'язання підтримки: Reuters дізналося, що у проєкті заяви Паризького саміту
6 січня, 11:40
Туск: на саміті у Франції обговорять деталі "Паризької декларації", підписання можливе найближчими днями у Вашингтоні
6 січня, 09:58
Ще одній перевірці скандальної клініки Odrex, де померли пацієнти, бути
6 січня, 08:46
Reuters: союзники України збираються у Парижі для узгодження внесків у багатонаціональні сили і ширші гарантії безпеки
Ексклюзив
5 січня, 19:29
Дитина, яка потрапила до реанімації після стоматлікування, жива
Ексклюзив
5 січня, 14:42
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Ексклюзив
5 січня, 14:05
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
5 січня, 13:13
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюють
Німеччина може розмістити свій контингент у сусідній з Україною країні НАТО – Мерц

Київ • УНН

 • 304 перегляди

Німеччина може мати присутність у сусідній з Україною країні НАТО після року будь-якого майбутнього припинення вогню, каже Мерц.

Німеччина може розмістити свій контингент у сусідній з Україною країні НАТО – Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що нова угода – це "спільний успіх" Європи, України та США, а таокж додав - Німеччина може мати присутність у сусідній з Україною країні НАТО за рік після припинення вогню, передає УНН із посиланням на Ske News.

"Цей новий рік починається саме так, як закінчився старий – з інтенсивної мирної дипломатії для України", – зазначив Мерц.

За його словами, у трикутнику європейців, України та Сполучених Штатів ми розвинули прогрес, якого досягли минулого року в Берліні.

"Це спільний успіх", - наголосив канцлер Німеччини.

Зеленський заявив про прогрес у переговорах з делегацією США у Парижі щодо моніторингу миру06.01.26, 21:13 • 954 перегляди

Мерц каже, що США та коаліція мають "одну й ту саму стратегічну мету".

"Сьогодні ми зосередилися на внеску, який Європа та її партнери після припинення вогню можуть зробити для України", – додає він.

"Як коаліція охочих, ми візьмемо на себе свою відповідальність".

Німеччина може мати присутність у сусідній з Україною країні НАТО після року будь-якого майбутнього припинення вогню, каже Мерц.

"Я б сказав, що наразі нічого не виключено", - резюмував він.

Зеленський, Стармер та Макрон підписали декларацію про наміри щодо майбутнього розгортання багатонаціональних сил в Україні06.01.26, 20:41 • 1434 перегляди

Антоніна Туманова

Політика
Новий рік
Війна в Україні
"Коаліція охочих"
НАТО
Фрідріх Мерц
Німеччина
Україна
Берлін