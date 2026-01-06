Німеччина може розмістити свій контингент у сусідній з Україною країні НАТО – Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що нова угода – це "спільний успіх" Європи, України та США, а таокж додав - Німеччина може мати присутність у сусідній з Україною країні НАТО за рік після припинення вогню, передає УНН із посиланням на Ske News.

"Цей новий рік починається саме так, як закінчився старий – з інтенсивної мирної дипломатії для України", – зазначив Мерц.

За його словами, у трикутнику європейців, України та Сполучених Штатів ми розвинули прогрес, якого досягли минулого року в Берліні.

"Це спільний успіх", - наголосив канцлер Німеччини.

Зеленський заявив про прогрес у переговорах з делегацією США у Парижі щодо моніторингу миру

Мерц каже, що США та коаліція мають "одну й ту саму стратегічну мету".

"Сьогодні ми зосередилися на внеску, який Європа та її партнери після припинення вогню можуть зробити для України", – додає він.

"Як коаліція охочих, ми візьмемо на себе свою відповідальність".

Німеччина може мати присутність у сусідній з Україною країні НАТО після року будь-якого майбутнього припинення вогню, каже Мерц.

"Я б сказав, що наразі нічого не виключено", - резюмував він.

Зеленський, Стармер та Макрон підписали декларацію про наміри щодо майбутнього розгортання багатонаціональних сил в Україні