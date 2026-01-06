Зеленський, Стармер та Макрон підписали декларацію про наміри щодо майбутнього розгортання багатонаціональних сил в Україні
Київ • УНН
Володимир Зеленський, Кір Стармер та Еммануель Макрон провели коротку церемонію підписання декларції про наміри щодо майбутнього розгортання багатонаціональних сил в Україні після засідання "Коаліції охочих".
Президент України Володимир Зеленський, прем'єр Британії Кір Стармер та президент Франції Еммануель Макрон провели коротку церемонію підписання декларації про наміри щодо майбутнього розгортання багатонаціональних сил в Україні після зустрічі "Коаліції охочих", передає УНН.
Три лідери передавали один одному документи, що лежали перед ними на столі, а потім, посміхаючись, потиснули один одному руки.
