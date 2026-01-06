$42.420.13
Макрон заявив про узгодження Паризької декларації щодо гарантій безпеки для України: що вона передбачає
14:48 • 11550 перегляди
Італійцю Рокко, який поважає путіна та вважає Україну "поганою країною", заборонили в'їзд на 3 роки - ДПСУ
6 січня, 11:59 • 49991 перегляди
Гарантії безпеки для України включатимуть обов'язкові зобов'язання підтримки: Reuters дізналося, що у проєкті заяви Паризького саміту
6 січня, 11:40 • 79165 перегляди
Туск: на саміті у Франції обговорять деталі "Паризької декларації", підписання можливе найближчими днями у Вашингтоні
6 січня, 09:58 • 50624 перегляди
Ще одній перевірці скандальної клініки Odrex, де померли пацієнти, бути
6 січня, 08:46 • 69699 перегляди
Reuters: союзники України збираються у Парижі для узгодження внесків у багатонаціональні сили і ширші гарантії безпеки
Ексклюзив
5 січня, 19:29 • 56725 перегляди
Дитина, яка потрапила до реанімації після стоматлікування, жива
Ексклюзив
5 січня, 14:42 • 79105 перегляди
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 149090 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
5 січня, 13:13 • 59972 перегляди
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюють
Зеленський, Стармер та Макрон підписали декларацію про наміри щодо майбутнього розгортання багатонаціональних сил в Україні

Київ • УНН

 • 732 перегляди

Володимир Зеленський, Кір Стармер та Еммануель Макрон провели коротку церемонію підписання декларції про наміри щодо майбутнього розгортання багатонаціональних сил в Україні після засідання "Коаліції охочих".

Зеленський, Стармер та Макрон підписали декларацію про наміри щодо майбутнього розгортання багатонаціональних сил в Україні

Президент України Володимир Зеленський, прем'єр  Британії Кір Стармер та президент Франції Еммануель Макрон провели коротку церемонію підписання декларації про наміри щодо майбутнього розгортання багатонаціональних сил в Україні після зустрічі "Коаліції охочих", передає УНН.

Три лідери передавали один одному документи, що лежали перед ними на столі, а потім, посміхаючись, потиснули один одному руки.

Багатонаціональні сили забезпечать "відродження українських збройних сил": ЗМІ оприлюднили проєкт заяви західних лідерів06.01.26, 18:00 • 3200 переглядiв

Антоніна Туманова

Політика
"Коаліція охочих"
Кір Стармер
Емманюель Макрон
Франція
Велика Британія
Володимир Зеленський
Україна