Багатонаціональні сили забезпечать "відродження українських збройних сил": ЗМІ оприлюднили проєкт заяви західних лідерів

Багатонаціональні сили, які будуть розгорнуті після припинення вогню, забезпечать "заходи безпеки у повітрі, на морі та на суші" для України та гарантують "відродження збройних сил України". Про це йдеться у проєкті заяви західних союзників, передає УНН із посиланням на The Guardian.

"Буде створено безперервну, надійну систему моніторингу припинення вогню. Її очолять США за міжнародної участі", — йдеться у проекті заяви.

Багатонаціональні сили, які будуть розгорнуті після припинення вогню, забезпечать "заходи безпеки у повітрі, на морі та на суші" для України та гарантують "відродження збройних сил України", додано у ньому. "Ці елементи очолюватимуть європейські країни".

До складу сил увійдуть США, "включаючи американські можливості, такі як розвідка та логістика", та "США зобов'язуються підтримати сили у разі нападу" з боку росії, йдеться у документі.

Також будуть "зобов'язання щодо підтримки України у разі майбутнього збройного нападу з боку росії з метою відновлення миру".

У заяві йдеться, що ці зобов'язання "можуть включати використання військових можливостей, розвідувальну та матеріально-технічну підтримку, дипломатичні ініціативи, ухвалення додаткових санкцій".

У Єлисейському палаці розпочався саміт Коаліції охочих. На заході присутні Президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр Британії Кір Стармер, Президент України Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, а також 30 інших посадовців.