Саміт Коаліції охочих розпочинається у Єлисейському палаці

Київ • УНН

 • 44 перегляди

У Єлисейському палаці розпочався саміт Коаліції охочих. На заході присутні Президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр Британії Кір Стармер, Президент України Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, а також 30 інших посадовців.

Саміт Коаліції охочих розпочинається у Єлисейському палаці

В Єлисейському палаці розпочинається саміт Коаліції охочих, передає УНН із посиланням на Le Monde.

Деталі

Як пише Sky News, паризький саміт Коаліції охочих триває.

Президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр Британії Кір Стармер, Президент України Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц знаходяться на передній частині зали, а за ними — ще 30 посадовців.

Готуємо важливі політичні кроки: Зеленський заявив, що сьогодні відбудеться найрепрезентативніша зустріч Коаліції охочих06.01.26, 15:39 • 1616 переглядiв

Нагадаємо

Представники 35 країн зустрінуться в Парижі на саміті щодо гарантій безпеки для України. Цьому передуватиме прийом президента Франції Еммануеля Макрона, президента України Володимира Зеленського, спецпосланця президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.

Антоніна Туманова

