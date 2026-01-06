Саміт Коаліції охочих розпочинається у Єлисейському палаці

В Єлисейському палаці розпочинається саміт Коаліції охочих, передає УНН із посиланням на Le Monde.

Деталі

Як пише Sky News, паризький саміт Коаліції охочих триває.

Президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр Британії Кір Стармер, Президент України Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц знаходяться на передній частині зали, а за ними — ще 30 посадовців.

Нагадаємо

Представники 35 країн зустрінуться в Парижі на саміті щодо гарантій безпеки для України. Цьому передуватиме прийом президента Франції Еммануеля Макрона, президента України Володимира Зеленського, спецпосланця президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.