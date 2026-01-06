$42.420.13
Саммит Коалиции желающих начинается в Елисейском дворце

Киев • УНН

 • 44 просмотра

В Елисейском дворце начался саммит Коалиции желающих. На мероприятии присутствуют Президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Британии Кир Стармер, Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Фридрих Мерц, а также 30 других должностных лиц.

Саммит Коалиции желающих начинается в Елисейском дворце

В Елисейском дворце начинается саммит Коалиции желающих, передает УНН со ссылкой на Le Monde.

Детали

Как пишет Sky News, парижский саммит Коалиции желающих продолжается.

Президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Британии Кир Стармер, Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Фридрих Мерц находятся в передней части зала, а за ними — еще 30 должностных лиц.

Готовим важные политические шаги: Зеленский заявил, что сегодня состоится самая представительная встреча Коалиции желающих

Напомним

Представители 35 стран встретятся в Париже на саммите по гарантиям безопасности для Украины. Этому будет предшествовать прием президента Франции Эммануэля Макрона, президента Украины Владимира Зеленского, спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Виткоффа и Джареда Кушнера.

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
