Готовим важные политические шаги: Зеленский заявил, что сегодня состоится самая представительная встреча Коалиции желающих
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня в Париже состоится наиболее представительная встреча Коалиции желающих, а также анонсировал подготовку "важных политических шагов", передает УНН.
Сегодня в Париже – самая представительная встреча Коалиции желающих: лидеры государств, руководители международных организаций, министерский уровень и послы. Готовим важные политические шаги
Напомним
Представители 35 стран встретятся в Париже на саммите по гарантиям безопасности для Украины. Этому будет предшествовать прием президента Франции Эммануэля Макрона, президента Украины Владимира Зеленского, спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Виткоффа и Джареда Кушнера.