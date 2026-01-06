Зеленский раскрыл первые детали встречи с Макроном

$42.420.13
11:59 • 3750 просмотра
Гарантии безопасности для Украины будут включать обязательные обязательства поддержки: Reuters узнало, что в проекте заявления Парижского саммита
11:40 • 4708 просмотра
Туск: на саммите во Франции обсудят детали "Парижской декларации", подписание возможно в ближайшие дни в Вашингтоне
09:58 • 20388 просмотра
Еще одной проверке скандальной клиники Odrex, где умерли пациенты, быть
08:46 • 35186 просмотра
Reuters: союзники Украины собираются в Париже для согласования вкладов в многонациональные силы и более широкие гарантии безопасности
Эксклюзив
5 января, 19:29 • 39080 просмотра
Ребенок, попавший в реанимацию после стоматологического лечения, жив
Эксклюзив
5 января, 14:42 • 64969 просмотра
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 117697 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
5 января, 13:13 • 54306 просмотра
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
5 января, 12:32 • 52804 просмотра
Официально: Евгений Хмара будет временно исполнять обязанности главы СБУ
5 января, 09:38 • 47384 просмотра
Зеленский официально назначил Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента: появился указ
В Липецкой области после атаки дронов горит усманская нефтебазаVideo6 января, 03:52 • 23013 просмотра
Таиланд снова обвиняет Камбоджу в нарушении режима прекращения огня6 января, 05:19 • 24441 просмотра
"Пустозвон" о "зонах влияния" и "больные фантазии неудачников": в МИД и ЦПД отреагировали на публикацию о надеждах рф после операции США в Венесуэле08:04 • 29961 просмотра
США готовят соглашение по Гренландии для усиления влияния на остров - The Economist09:19 • 25393 просмотра
Украину накроют снегопады, метели и резкое похолодание до -23°11:20 • 32401 просмотра
Мороз и гололедица: как избежать переломов и как действовать, если все же травмировались11:35 • 5350 просмотра
Последний из праздников рождественского цикла – Крещение: традиции и суеверия5 января, 18:15 • 46402 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 117697 просмотра
Отбор без конкурса: зачем вице-премьер спешит с назначением главы Госавиаслужбы5 января, 12:50 • 70468 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 134334 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Метте Фредериксен
Эмманюэль Макрон
Дональд Туск
Украина
Соединённые Штаты
Венесуэла
Париж
Гренландия
Кристен Стюарт заявила, что «хотела бы» снять перезапуск «Сумерек»12:31 • 1018 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 27204 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 71321 просмотра
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле4 января, 16:22 • 64595 просмотра
Дамиано Давид из Måneskin и Дав Кэмерон объявили о помолвкеPhoto4 января, 15:02 • 60060 просмотра
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Фильм
Бильд

Зеленский раскрыл первые детали встречи с Макроном

Киев • УНН

 • 30 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном реальные возможности противодействия российскому террору и дипломатические шаги. Зеленский поблагодарил Макрона за лидерство и готовность помогать Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о встрече с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и отметил - говорили о реальных возможностях Украины противодействовать российскому террору, передает УНН.

Во время встречи с Президентом Эмманюэлем Макроном говорили ... о реальных возможностях Украины противодействовать российскому террору, о нашей защите и о поддержке, которая сможет укрепить наши позиции в дипломатии. Очень основательно говорили и о дипломатии, наших шагах

- сообщил Зеленский.

Он также отметил, что сегодня в Париже – наиболее представительная встреча Коалиции желающих: лидеры государств, руководители международных организаций, министерский уровень и послы.

Готовим важные политические шаги

- подчеркнул Зеленский.

Кроме того, Президент Украины поблагодарил Макрона "за лидерство и готовность помогать".

Зеленский прибыл в Париж06.01.26, 12:59 • 1656 просмотров

Напомним

Представители 35 стран встретятся в Париже на саммите по гарантиям безопасности для Украины. Этому будет предшествовать прием президента Франции Эммануэля Макрона, президента Украины Владимира Зеленского, спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Виткоффа и Джареда Кушнера.

Антонина Туманова

Политика
российская пропаганда
Военное положение
Война в Украине
«Коалиция желающих»
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Париж
Франция
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина