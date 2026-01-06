Зеленский раскрыл первые детали встречи с Макроном

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о встрече с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и отметил - говорили о реальных возможностях Украины противодействовать российскому террору, передает УНН.

Во время встречи с Президентом Эмманюэлем Макроном говорили ... о реальных возможностях Украины противодействовать российскому террору, о нашей защите и о поддержке, которая сможет укрепить наши позиции в дипломатии. Очень основательно говорили и о дипломатии, наших шагах