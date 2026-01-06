Зеленский раскрыл первые детали встречи с Макроном
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном реальные возможности противодействия российскому террору и дипломатические шаги. Зеленский поблагодарил Макрона за лидерство и готовность помогать Украине.
Во время встречи с Президентом Эмманюэлем Макроном говорили ... о реальных возможностях Украины противодействовать российскому террору, о нашей защите и о поддержке, которая сможет укрепить наши позиции в дипломатии. Очень основательно говорили и о дипломатии, наших шагах
Он также отметил, что сегодня в Париже – наиболее представительная встреча Коалиции желающих: лидеры государств, руководители международных организаций, министерский уровень и послы.
Готовим важные политические шаги
Кроме того, Президент Украины поблагодарил Макрона "за лидерство и готовность помогать".
Напомним
Представители 35 стран встретятся в Париже на саммите по гарантиям безопасности для Украины. Этому будет предшествовать прием президента Франции Эммануэля Макрона, президента Украины Владимира Зеленского, спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Виткоффа и Джареда Кушнера.