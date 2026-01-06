Зеленский прибыл в Париж

$42.420.13
49.510.07
ukenru
09:58 • 4936 просмотра
Еще одной проверке скандальной клиники Odrex, где умерли пациенты, быть
08:46 • 10847 просмотра
Reuters: союзники Украины собираются в Париже для согласования вкладов в многонациональные силы и более широкие гарантии безопасности
Эксклюзив
5 января, 19:29 • 21224 просмотра
Ребенок, попавший в реанимацию после стоматологического лечения, жив
Эксклюзив
5 января, 14:42 • 47671 просмотра
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 86501 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
5 января, 13:13 • 47853 просмотра
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
5 января, 12:32 • 47755 просмотра
Официально: Евгений Хмара будет временно исполнять обязанности главы СБУ
5 января, 09:38 • 46576 просмотра
Зеленский официально назначил Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента: появился указ
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 117543 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
4 января, 15:52 • 72090 просмотра
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−2°
2.2м/с
94%
746мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Липецкой области после атаки дронов горит усманская нефтебазаVideo6 января, 03:52 • 5996 просмотра
"Мы не воюем с Венесуэлой, а с наркоторговцами": Трамп объяснил дальнейшие шаги в конфликте6 января, 04:06 • 4270 просмотра
Таиланд снова обвиняет Камбоджу в нарушении режима прекращения огня6 января, 05:19 • 6474 просмотра
"Пустозвон" о "зонах влияния" и "больные фантазии неудачников": в МИД и ЦПД отреагировали на публикацию о надеждах рф после операции США в Венесуэле08:04 • 13155 просмотра
США готовят соглашение по Гренландии для усиления влияния на остров - The Economist09:19 • 6866 просмотра
публикации
Последний из праздников рождественского цикла – Крещение: традиции и суеверия5 января, 18:15 • 28819 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 86501 просмотра
Отбор без конкурса: зачем вице-премьер спешит с назначением главы Госавиаслужбы5 января, 12:50 • 52891 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 117543 просмотра
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex2 января, 09:26 • 173039 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Николас Мадуро
Владимир Зеленский
Метте Фредериксен
Марко Рубио
Актуальные места
Соединённые Штаты
Венесуэла
Украина
Гренландия
Дания
Реклама
УНН Lite
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 18096 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 63358 просмотра
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле4 января, 16:22 • 57281 просмотра
Дамиано Давид из Måneskin и Дав Кэмерон объявили о помолвкеPhoto4 января, 15:02 • 53325 просмотра
Рэпера Дрейка обвинили в использовании ботоферм и отмывании денег через онлайн-казино3 января, 22:58 • 61171 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Золото
Facebook

Зеленский прибыл в Париж

Киев • УНН

 • 376 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Париж на саммит лидеров. Там будут обсуждать гарантии безопасности, в частности многонациональные силы для Украины, с участием спецпосланников Трампа.

Зеленский прибыл в Париж

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Париж, сообщили журналистам в Офисе Президента, пишет УНН.

Подробности

Зеленский прибыл на саммит лидеров в Париже, где должны обсуждаться гарантии безопасности, в том числе многонациональные силы для Украины.

Во встрече, как ожидается, примут участие спецпосланники президента США Дональда Трампа.

В Париже Макрон примет Зеленского с Уиткоффом и Кушнером на обед, а на саммит соберутся 35 стран - СМИ06.01.26, 11:42 • 1904 просмотра

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Выборы в США
Военное положение
Война в Украине
Дональд Трамп
Париж
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина