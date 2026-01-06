Зеленский прибыл в Париж
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Париж на саммит лидеров. Там будут обсуждать гарантии безопасности, в частности многонациональные силы для Украины, с участием спецпосланников Трампа.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Париж, сообщили журналистам в Офисе Президента, пишет УНН.
Подробности
Зеленский прибыл на саммит лидеров в Париже, где должны обсуждаться гарантии безопасности, в том числе многонациональные силы для Украины.
Во встрече, как ожидается, примут участие спецпосланники президента США Дональда Трампа.
