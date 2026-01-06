Зеленський прибув до Парижа
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський прибув до Парижа на саміт лідерів. Там обговорюватимуть гарантії безпеки, зокрема багатонаціональні сили для України, за участі спецпосланців Трампа.
Президент України Володимир Зеленський прибув до Парижа, повідомили журналістам в Офісі Президента, пише УНН.
Деталі
Зеленський прибув на саміт лідерів у Парижі, де мають обговорювати гарантії безпеки, у тому числі багатонаціональні сили для України.
У зустрічі, як очікується, візьмуть участь спецпосланці президента США Дональда Трампа.
У Парижі Макрон прийме Зеленського з Віткоффом і Кушнером на обід, а на саміт зберуться 35 країн - ЗМІ06.01.26, 11:42 • 1684 перегляди