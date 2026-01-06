$42.420.13
09:58
Ще одній перевірці скандальної клініки Odrex, де померли пацієнти, бути
08:46
Reuters: союзники України збираються у Парижі для узгодження внесків у багатонаціональні сили і ширші гарантії безпеки
Ексклюзив
5 січня, 19:29
Дитина, яка потрапила до реанімації після стоматлікування, жива
Ексклюзив
5 січня, 14:42
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Ексклюзив
5 січня, 14:05
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
5 січня, 13:13
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
5 січня, 12:32
Офіційно: Євгеній Хмара тимчасово виконуватиме обов'язки глави СБУ
5 січня, 09:38
Зеленський офіційно призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента: з'явився указ
Ексклюзив
5 січня, 09:07
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
4 січня, 15:52
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
Публікації
Ексклюзиви
Зеленський прибув до Парижа

Київ • УНН

 12 перегляди

Президент України Володимир Зеленський прибув до Парижа на саміт лідерів. Там обговорюватимуть гарантії безпеки, зокрема багатонаціональні сили для України, за участі спецпосланців Трампа.

Зеленський прибув до Парижа

Президент України Володимир Зеленський прибув до Парижа, повідомили журналістам в Офісі Президента, пише УНН.

Деталі

Зеленський прибув на саміт лідерів у Парижі, де мають обговорювати гарантії безпеки, у тому числі багатонаціональні сили для України.

У зустрічі, як очікується, візьмуть участь спецпосланці президента США Дональда Трампа.

У Парижі Макрон прийме Зеленського з Віткоффом і Кушнером на обід, а на саміт зберуться 35 країн - ЗМІ06.01.26, 11:42

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Вибори в США
Воєнний стан
Війна в Україні
Дональд Трамп
Париж
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна