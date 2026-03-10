Іран почав мінувати Ормузьку протоку - ЗМІ

$43.900.1750.710.17
ukenru
Ексклюзив
17:36 • 10686 перегляди
США частково знімають нафтові санкції з росії - наскільки це небезпечно для України і як їй діяти
Ексклюзив
15:44 • 30975 перегляди
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
Ексклюзив
15:25 • 29774 перегляди
Гастрит без міфів або чому “весняних загострень” насправді не існує
Ексклюзив
10 березня, 14:11 • 22061 перегляди
Як війна в Ірані впливає на переговори щодо України – мир ближче чи як ніколи далеко
Ексклюзив
10 березня, 12:33 • 28973 перегляди
Експерт розповів чи покращить українська "шахедна допомога" відносини з США
Ексклюзив
10 березня, 11:27 • 28836 перегляди
Регулювання спецрежиму Defence City потребує спрощення для підтримки підприємств - член оборонного комітету Ради
Ексклюзив
10 березня, 11:25 • 43851 перегляди
Клініка Odrex заперечує причетність до шахрайства та медичної недбалості попри 10 кримінальних проваджень
Ексклюзив
10 березня, 08:20 • 53421 перегляди
Рука-нога-рот або вірус Коксакі - як ним заражаються люди та чим небезпечна інфекція
9 березня, 19:48 • 53124 перегляди
НБУ просить ЄС бути посередником у справі затримання інкасаторів та вилучення готівки Ощадбанку в Угорщині
Ексклюзив
9 березня, 19:03 • 85285 перегляди
Чи вдарить Іран по Україні після заяв про допомогу у збитті "шахедів": експерт оцінив ризики
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+6°
2.6м/с
58%
758мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Брітні Спірс різко відреагувала на ідею примирення з батьком - інсайдери10 березня, 11:32 • 28588 перегляди
Магамедрасулов із НАБУ "брав участь" в операції "Мідас", перебуваючи на відпочинку на Тенеріфе зі своєю дівчиною - ЗМІPhoto10 березня, 12:51 • 20699 перегляди
Оля Цибульська назвала свої гонорари за виступи на весіллях і корпоративах10 березня, 13:12 • 21167 перегляди
Нардепка Порошенка привласнювала донати на ЗСУ? В мережі розгортається скандал10 березня, 13:24 • 11513 перегляди
Кадастровий номер - як оформити та скільки коштує15:46 • 15949 перегляди
Публікації
Кадастровий номер - як оформити та скільки коштує15:46 • 15959 перегляди
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
Ексклюзив
15:44 • 30976 перегляди
Гастрит без міфів або чому “весняних загострень” насправді не існує
Ексклюзив
15:25 • 29774 перегляди
Клініка Odrex заперечує причетність до шахрайства та медичної недбалості попри 10 кримінальних проваджень
Ексклюзив
10 березня, 11:25 • 43851 перегляди
Рука-нога-рот або вірус Коксакі - як ним заражаються люди та чим небезпечна інфекція
Ексклюзив
10 березня, 08:20 • 53421 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Керолайн Левітт
Реджеп Тайїп Ердоган
Ліндсі Грем
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Державний кордон України
Туреччина
Реклама
УНН Lite
"Ми вдома": MamaRika після триденної подорожі через кілька країн повернулася до України17:17 • 5270 перегляди
У США запустять американські гірки у стилі "Форсаж" - як вони виглядаютьPhotoVideo16:04 • 8048 перегляди
Оля Цибульська назвала свої гонорари за виступи на весіллях і корпоративах10 березня, 13:12 • 21178 перегляди
Брітні Спірс різко відреагувала на ідею примирення з батьком - інсайдери10 березня, 11:32 • 28604 перегляди
Тарас Цимбалюк палко поцілував колишнього хлопця Анни ТрінчерPhotoVideo9 березня, 17:41 • 30222 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Storm Shadow
Іскандер (ОТРК)

Іран почав мінувати Ормузьку протоку - ЗМІ

Київ • УНН

 • 2600 перегляди

Розвідка США зафіксувала розміщення мін у судноплавній смузі Ормузької протоки. Іран використовує човни, що перевозять по дві-три морські міни за раз.

Іран почав мінувати Ормузьку протоку - ЗМІ

Розвідка США повідомляє, що Іран почав мінувати Ормузьку протоку, використовуючи невеликі судна, які можуть перевозити по 2–3 міни кожне. Про це заявила журналістка CBS News Дженніфер Якобс, передає УНН

"Агенти розвідки США почали помічати ознаки того, що Іран вживає заходів для розміщення мін у судноплавній смузі Ормузької протоки. Іран використовує невеликі судна, які можуть перевозити по 2–3 міни кожне", - написала Якобс. 

ВМС США не супроводжували нафтовий танкер через Ормузьку протоку - Білий дім10.03.26, 20:59 • 2732 перегляди

Вона зазначила, що хоча запаси мін Ірану не є загальновідомими, за оцінками, протягом багатьох років їх кількість коливалася від приблизно 2000 до 6000 морських мін іранського, китайського та російського виробництва. 

Нагадаємо 

Президент США Дональд Трамп заявив у понеділок в інтерв'ю CBS News, що його адміністрація "думає" про захоплення Ормузької протоки. 

Павло Башинський

Світ
Дональд Трамп
Китай
Сполучені Штати Америки
Іран