Іран почав мінувати Ормузьку протоку - ЗМІ

Розвідка США повідомляє, що Іран почав мінувати Ормузьку протоку, використовуючи невеликі судна, які можуть перевозити по 2–3 міни кожне. Про це заявила журналістка CBS News Дженніфер Якобс, передає УНН.

"Агенти розвідки США почали помічати ознаки того, що Іран вживає заходів для розміщення мін у судноплавній смузі Ормузької протоки. Іран використовує невеликі судна, які можуть перевозити по 2–3 міни кожне", - написала Якобс.

Вона зазначила, що хоча запаси мін Ірану не є загальновідомими, за оцінками, протягом багатьох років їх кількість коливалася від приблизно 2000 до 6000 морських мін іранського, китайського та російського виробництва.

Президент США Дональд Трамп заявив у понеділок в інтерв'ю CBS News, що його адміністрація "думає" про захоплення Ормузької протоки.