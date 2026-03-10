Зеленський зустрівся з бригадним генералом "Редісом"
Київ • УНН
Президент обговорив з Денисом Прокопенком комплектацію та розвиток підрозділів Нацгвардії. Глава держави пообіцяв підтримку Першому корпусу Азов.
Президент України Володимир Зеленський зустрівся із бригадним генералом Денисом Прокопенком. Говорили про вирішення питань щодо комплектації та забезпечення, передає УНН.
Говорили з Редісом – бригадним генералом Денисом Прокопенком – про реалізацію тих речей, які були озвучені минулої пʼятниці під час моєї поїздки в райони виконання бойових завдань на Донеччині
За словами Президента, Перший корпус Національної гвардії України "Азов" є однією з найефективніших бойових структур Сил оборони.
Ми будемо й надалі підтримувати розвиток корпусу та інших підрозділів НГУ, вирішення питань щодо комплектації та забезпечення. Вдячний за службу Україні
