Зеленський зустрівся з бригадним генералом "Редісом"

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із бригадним генералом Денисом Прокопенком. Говорили про вирішення питань щодо комплектації та забезпечення, передає УНН.

Говорили з Редісом – бригадним генералом Денисом Прокопенком – про реалізацію тих речей, які були озвучені минулої пʼятниці під час моєї поїздки в райони виконання бойових завдань на Донеччині - повідомив Зеленський.

За словами Президента, Перший корпус Національної гвардії України "Азов" є однією з найефективніших бойових структур Сил оборони.

Ми будемо й надалі підтримувати розвиток корпусу та інших підрозділів НГУ, вирішення питань щодо комплектації та забезпечення. Вдячний за службу Україні - резюмував Глава держави.

Денису "Редісу" Прокопенку присвоєно звання бригадного генерала