Ексклюзив
15:44 • 3002 перегляди
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше
Ексклюзив
15:25 • 7848 перегляди
Гастрит без міфів або чому "весняних загострень" насправді не існує
Ексклюзив
14:11 • 10669 перегляди
Як війна в Ірані впливає на переговори щодо України – мир ближче чи як ніколи далеко
Ексклюзив
12:33 • 18155 перегляди
Експерт розповів чи покращить українська "шахедна допомога" відносини з США
Ексклюзив
11:27 • 22533 перегляди
Регулювання спецрежиму Defence City потребує спрощення для підтримки підприємств - член оборонного комітету Ради
Ексклюзив
11:25 • 34715 перегляди
Клініка Odrex заперечує причетність до шахрайства та медичної недбалості попри 10 кримінальних проваджень
Ексклюзив
10 березня, 08:20 • 45698 перегляди
Рука-нога-рот або вірус Коксакі - як ним заражаються люди та чим небезпечна інфекція
9 березня, 19:48 • 51607 перегляди
НБУ просить ЄС бути посередником у справі затримання інкасаторів та вилучення готівки Ощадбанку в Угорщині
Ексклюзив
9 березня, 19:03 • 83930 перегляди
Чи вдарить Іран по Україні після заяв про допомогу у збитті "шахедів": експерт оцінив ризики
9 березня, 16:44 • 53474 перегляди
В Угорщині хочуть "легалізувати" вкрадені кошти Ощадбанку. Офіційний Київ назвав дії Будапешта беззаконням
Популярнi новини
США повідомили G7, що послаблення санкцій проти росії буде обмеженим
У п'яти областях України є знеструмлення через обстріли - Міненерго
В структурі НГУ сформовані нові підрозділи, наказ підписано - Клименко
Брітні Спірс різко відреагувала на ідею примирення з батьком - інсайдери
Оля Цибульська назвала свої гонорари за виступи на весіллях і корпоративах
Зеленський зустрівся з бригадним генералом "Редісом"

Київ

 • 3300 перегляди

Президент обговорив з Денисом Прокопенком комплектацію та розвиток підрозділів Нацгвардії. Глава держави пообіцяв підтримку Першому корпусу Азов.

Зеленський зустрівся з бригадним генералом "Редісом"

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із бригадним генералом Денисом Прокопенком. Говорили про вирішення питань щодо комплектації та забезпечення, передає УНН.

Говорили з Редісом – бригадним генералом Денисом Прокопенком – про реалізацію тих речей, які були озвучені минулої пʼятниці під час моєї поїздки в райони виконання бойових завдань на Донеччині 

- повідомив Зеленський.

За словами Президента, Перший корпус Національної гвардії України "Азов" є однією з найефективніших бойових структур Сил оборони.

Ми будемо й надалі підтримувати розвиток корпусу та інших підрозділів НГУ, вирішення питань щодо комплектації та забезпечення. Вдячний за службу Україні 

- резюмував Глава держави.

Денису "Редісу" Прокопенку присвоєно звання бригадного генерала25.02.26, 18:09 • 4408 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Донецька область
Національна гвардія України
Денис Прокопенко
Володимир Зеленський
Україна