Зеленский встретился с бригадным генералом "Редисом"
Киев • УНН
Президент обсудил с Денисом Прокопенко комплектацию и развитие подразделений Нацгвардии. Глава государства пообещал поддержку Первому корпусу Азов.
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с бригадным генералом Денисом Прокопенко. Говорили о решении вопросов по комплектации и обеспечению, передает УНН.
Говорили с Редисом – бригадным генералом Денисом Прокопенко – о реализации тех вещей, которые были озвучены в прошлую пятницу во время моей поездки в районы выполнения боевых задач в Донецкой области
По словам Президента, Первый корпус Национальной гвардии Украины "Азов" является одной из самых эффективных боевых структур Сил обороны.
Мы будем и в дальнейшем поддерживать развитие корпуса и других подразделений НГУ, решение вопросов по комплектации и обеспечению. Благодарен за службу Украине
