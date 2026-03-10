Зеленский встретился с бригадным генералом "Редисом"

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с бригадным генералом Денисом Прокопенко. Говорили о решении вопросов по комплектации и обеспечению, передает УНН.

Говорили с Редисом – бригадным генералом Денисом Прокопенко – о реализации тех вещей, которые были озвучены в прошлую пятницу во время моей поездки в районы выполнения боевых задач в Донецкой области - сообщил Зеленский.

По словам Президента, Первый корпус Национальной гвардии Украины "Азов" является одной из самых эффективных боевых структур Сил обороны.

Мы будем и в дальнейшем поддерживать развитие корпуса и других подразделений НГУ, решение вопросов по комплектации и обеспечению. Благодарен за службу Украине - резюмировал Глава государства.

Денису "Редису" Прокопенко присвоено звание бригадного генерала