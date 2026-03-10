ukenru
Как война в Иране влияет на переговоры по Украине – мир ближе или как никогда далек
Эксперт рассказал, улучшит ли украинская "шахедная помощь" отношения с США
Регулирование спецрежима Defence City требует упрощения для поддержки предприятий - член оборонного комитета Рады
Клиника Odrex отрицает причастность к мошенничеству и медицинской халатности, несмотря на 10 уголовных производств
Рука-нога-рот или вирус Коксаки - как им заражаются люди и чем опасна инфекция
НБУ просит ЕС быть посредником в деле задержания инкассаторов и изъятия наличности Ощадбанка в Венгрии
Ударит ли Иран по Украине после заявлений о помощи в сбитии "шахедов": эксперт оценил риски
В Венгрии хотят "легализовать" украденные средства Ощадбанка. Официальный Киев назвал действия Будапешта беззаконием
Зеленский обсудил на Ставке запросы на помощь в противодействии "шахедам" и подобному - уже есть 11 обращений от соседей Ирана, из Европы и Америки
МИД Украины обвинил Венгрию в государственном бандитизме и грубом нарушении прав задержанных украинских инкассаторов
Зеленский встретился с бригадным генералом "Редисом"

Киев • УНН

Президент обсудил с Денисом Прокопенко комплектацию и развитие подразделений Нацгвардии. Глава государства пообещал поддержку Первому корпусу Азов.

Зеленский встретился с бригадным генералом "Редисом"

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с бригадным генералом Денисом Прокопенко. Говорили о решении вопросов по комплектации и обеспечению, передает УНН.

Говорили с Редисом – бригадным генералом Денисом Прокопенко – о реализации тех вещей, которые были озвучены в прошлую пятницу во время моей поездки в районы выполнения боевых задач в Донецкой области 

- сообщил Зеленский.

По словам Президента, Первый корпус Национальной гвардии Украины "Азов" является одной из самых эффективных боевых структур Сил обороны.

Мы будем и в дальнейшем поддерживать развитие корпуса и других подразделений НГУ, решение вопросов по комплектации и обеспечению. Благодарен за службу Украине 

- резюмировал Глава государства.

Денису "Редису" Прокопенко присвоено звание бригадного генерала25.02.26, 18:09 • 4394 просмотра

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Донецкая область
Национальная гвардия Украины
Денис Прокопенко
Владимир Зеленский
Украина