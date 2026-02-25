$43.260.03
ukenru
16:34
В Украине с 1 марта пенсии и страховые выплаты будут проиндексированы на 12,1% - Свириденко
Эксклюзив
16:25
Аномальная жара или продолжение морозов – каким будет первый месяц весны
Эксклюзив
13:55
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
12:46
россия использует ядерные угрозы как политическое давление из-за провалов на фронте - Зеленский
12:28
Командующего логистикой ВС ВСУ и начальника одного из областных СБУ задержали за коррупцию, изъято 320 тыс. долл. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Эксклюзив
12:01
После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность
25 февраля, 09:16
Умеров встретится с посланниками США 26 февраля, трехсторонняя встреча с рф ожидается в начале марта - Зеленский
Эксклюзив
25 февраля, 09:09
Помощник или ловушка - как ИИ влияет на критическое мышление и психологию человека
25 февраля, 08:12
Генпрокурор Кравченко направил в МУС материалы об атаках рф на энергетику в Украине
25 февраля, 06:19
Трамп упомянул Украину в Конгрессе: США "очень усердно" работают над прекращением войны
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Денису "Редису" Прокопенко присвоено звание бригадного генерала

Киев • УНН

 • 1192 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении Денису Прокопенко, командиру 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов", воинского звания бригадный генерал. Прокопенко, известный как "Редис", возглавлял оборону Мариуполя и является Героем Украины.

Денису "Редису" Прокопенко присвоено звание бригадного генерала

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил командиру 1 корпуса Национальной гвардии Украины "Азов" Денису Прокопенко звание бригадного генерала, подписав соответствующий указ, передает УНН.

Присвоить воинское звание бригадный генерал полковнику Прокопенко Денису Геннадьевичу — командиру 1 корпуса Национальной гвардии Украины "Азов"

- говорится в указе №195/2026.

Справка

Денис "Редис" Прокопенко - полковник Национальной гвардии Украины, возглавил 1-й армейский корпус НГУ "Азов".

"Редис" в начале полномасштабной войны был командиром операции битвы за Мариуполь, прошел российский плен. Удостоен звания "Герой Украины".

Антонина Туманова

Война в Украине
Война в Украине
Национальная гвардия Украины
Денис Прокопенко
Владимир Зеленский
Мариуполь