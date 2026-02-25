Денису "Редису" Прокопенко присвоено звание бригадного генерала
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении Денису Прокопенко, командиру 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов", воинского звания бригадный генерал. Прокопенко, известный как "Редис", возглавлял оборону Мариуполя и является Героем Украины.
Присвоить воинское звание бригадный генерал полковнику Прокопенко Денису Геннадьевичу — командиру 1 корпуса Национальной гвардии Украины "Азов"
Денис "Редис" Прокопенко - полковник Национальной гвардии Украины, возглавил 1-й армейский корпус НГУ "Азов".
"Редис" в начале полномасштабной войны был командиром операции битвы за Мариуполь, прошел российский плен. Удостоен звания "Герой Украины".