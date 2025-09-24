Глава МВД Игорь Клименко вручил государственную награду командиру "Азова" Денису Прокопенко
Киев • УНН
Министр внутренних дел Игорь Клименко наградил Дениса "Редиса" Прокопенко Орденом Богдана Хмельницкого II степени. Подразделения корпуса "Азов" освободили 8 населенных пунктов в Донецкой области, ликвидировав почти 4 тысячи оккупантов.
Детали
Вручил Орден Богдана Хмельницкого II степени Денису "Редису" Прокопенко - награду, которой его отметил Президент Украины. Также государственные и ведомственные награды получили гвардейцы 1-го корпуса НГУ "Азов"
Кроме того, министр заслушал доклад "Редиса" об оперативной обстановке и результатах выполнения задач подразделениями корпуса на вверенном участке фронта. По словам Клименко, это является бесспорным свидетельством профессионализма и силы украинских военных.
С 4 августа, когда подразделения корпуса взяли под свое управление Добропольское направление, враг понес значительные потери: более 3980 ликвидированных оккупантов, 73 взятых в плен, сотни единиц уничтоженной техники (танков, ББМ, автомобилей и мотоциклов), орудий и почти 900 ликвидированных вражеских дронов
Также, по словам министра, за это время военнослужащие корпуса совместно с другими подразделениями Сил обороны проводили не только оборонительные, но и поисково-ударные действия, в результате чего было освобождено и зачищено 8 населенных пунктов: Грузское, Рубежное, Нововодяное, Петровка, Веселое, Золотой Колодец, Владимировка, Панковка.
Дополнение
Силы обороны в рамках освобождения территорий на Добропольском направлении зачистили Панковку и прилегающие территории от врага, сообщили в 1-м корпусе Нацгвардии Украины "Азов".
Подразделения Сил обороны Украины, действующие в операционной зоне 1-го корпуса НГУ "Азов", продолжают освобождение территорий на Добропольском направлении. В результате слаженных действий подразделений ВСУ и НГУ, от противника зачищен населенный пункт Панковка и прилегающие территории