Глава МВД Игорь Клименко вручил государственную награду командиру "Азова" Денису Прокопенко

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Министр внутренних дел Игорь Клименко наградил Дениса "Редиса" Прокопенко Орденом Богдана Хмельницкого II степени. Подразделения корпуса "Азов" освободили 8 населенных пунктов в Донецкой области, ликвидировав почти 4 тысячи оккупантов.

Глава МВД Игорь Клименко вручил государственную награду командиру "Азова" Денису Прокопенко

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко вручил Орден Богдана Хмельницкого II степени командиру 1-го корпуса Национальной гвардии "Азов" Денису "Редису" Прокопенко. Он также сообщил, что бойцы подразделения освободили от россиян восемь населенных пунктов в Донецкой области и ликвидировали почти 4 тысячи захватчиков, пишет УНН.

Детали

Вручил Орден Богдана Хмельницкого II степени Денису "Редису" Прокопенко - награду, которой его отметил Президент Украины. Также государственные и ведомственные награды получили гвардейцы 1-го корпуса НГУ "Азов"

- сообщил Клименко.

Кроме того, министр заслушал доклад "Редиса" об оперативной обстановке и результатах выполнения задач подразделениями корпуса на вверенном участке фронта. По словам Клименко, это является бесспорным свидетельством профессионализма и силы украинских военных.

С 4 августа, когда подразделения корпуса взяли под свое управление Добропольское направление, враг понес значительные потери: более 3980 ликвидированных оккупантов, 73 взятых в плен, сотни единиц уничтоженной техники (танков, ББМ, автомобилей и мотоциклов), орудий и почти 900 ликвидированных вражеских дронов

- рассказал министр.

Также, по словам министра, за это время военнослужащие корпуса совместно с другими подразделениями Сил обороны проводили не только оборонительные, но и поисково-ударные действия, в результате чего было освобождено и зачищено 8 населенных пунктов: Грузское, Рубежное, Нововодяное, Петровка, Веселое, Золотой Колодец, Владимировка, Панковка.

Дополнение

Силы обороны в рамках освобождения территорий на Добропольском направлении зачистили Панковку и прилегающие территории от врага, сообщили в 1-м корпусе Нацгвардии Украины "Азов".

Подразделения Сил обороны Украины, действующие в операционной зоне 1-го корпуса НГУ "Азов", продолжают освобождение территорий на Добропольском направлении. В результате слаженных действий подразделений ВСУ и НГУ, от противника зачищен населенный пункт Панковка и прилегающие территории

- говорится в заявлении 1-го корпуса НГУ "Азов".

Павел Зинченко

ОбществоВойна в Украине
Донецкая область
Национальная гвардия Украины
Денис Прокопенко
Игорь Клименко
Украина