Глава МВС Ігор Клименко вручив державну нагороду командиру "Азова" Денису Прокопенку
Київ • УНН
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко нагородив Дениса "Редіса" Прокопенка Орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня. Підрозділи корпусу "Азов" звільнили 8 населених пунктів на Донеччині, ліквідувавши майже 4 тисячі окупантів.
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко вручив Орден Богдана Хмельницького ІІ ступеня командиру 1-го корпусу Національної гвардії "Азов" Денису "Редісу" Прокопенку. Він також повідомив, що бійці підрозділу звільнили від росіян вісім населених пунктів на Донеччині та ліквідували майже 4 тисячі загарбників, пише УНН.
Деталі
Вручив Орден Богдана Хмельницького ІІ ступеня Денису "Редісу" Прокопенку - нагороду, якою його відзначив Президент України. Також державні та відомчі нагороди отримали гвардійці 1-го корпусу НГУ "Азов"
Крім того, міністр заслухав доповідь "Редіса" про оперативну обстановку та результати виконання завдань підрозділами корпусу на ввіреній ділянці фронту. За словами Клименка, це є беззаперечним свідченням професійності та сили українських військових.
З 4 серпня, коли підрозділи корпусу взяли під своє управління Добропільський напрямок, ворог зазнав значних втрат: понад 3980 ліквідованих окупантів, 73 взятих у полон, сотні одиниць знищеної техніки (танків, ББМ, автомобілів та мотоциклів), гармат і майже 900 ліквідованих ворожих дронів
Також, за словами міністра, за цей час військовослужбовці корпусу спільно з іншими підрозділами Сил оборони проводили не лише оборонні, а й пошуково-ударні дії, в результаті чого було звільнено та зачищено 8 населених пунктів: Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе, Золотий Колодязь, Володимирівка, Панківка.
Доповнення
Сили оборони у межах звільнення територій на Добропільському напрямку зачистили Панківку та прилеглі території від ворога, повідомили в 1-му корпусі Нацгвардії України "Азов".
Підрозділи Сил оборони України, що діють в операційній зоні 1-го корпусу НГУ "Азов", продовжують звільнення територій на Добропільському напрямку. У результаті злагоджених дій підрозділів ЗСУ та НГУ, від противника зачищено населений пункт Панківка та прилеглі території