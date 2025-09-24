Глава МВС Ігор Клименко вручив державну нагороду командиру "Азова" Денису Прокопенку

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко вручив Орден Богдана Хмельницького ІІ ступеня командиру 1-го корпусу Національної гвардії "Азов" Денису "Редісу" Прокопенку. Він також повідомив, що бійці підрозділу звільнили від росіян вісім населених пунктів на Донеччині та ліквідували майже 4 тисячі загарбників, пише УНН.

Вручив Орден Богдана Хмельницького ІІ ступеня Денису "Редісу" Прокопенку - нагороду, якою його відзначив Президент України. Також державні та відомчі нагороди отримали гвардійці 1-го корпусу НГУ "Азов"

Крім того, міністр заслухав доповідь "Редіса" про оперативну обстановку та результати виконання завдань підрозділами корпусу на ввіреній ділянці фронту. За словами Клименка, це є беззаперечним свідченням професійності та сили українських військових.

З 4 серпня, коли підрозділи корпусу взяли під своє управління Добропільський напрямок, ворог зазнав значних втрат: понад 3980 ліквідованих окупантів, 73 взятих у полон, сотні одиниць знищеної техніки (танків, ББМ, автомобілів та мотоциклів), гармат і майже 900 ліквідованих ворожих дронів