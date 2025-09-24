$41.380.00
14:27
Угода про надра: Мінекономіки назвало головне завдання спільного із США Фонду
Ексклюзив
13:04
Не лише Польща, а й Франція та Велика Британія: експерт розповів, наскільки далеко рф може бити по Європі "шахедами"
Ексклюзив
12:07
Чи будуть відключення світла в опалювальний сезон: роз'яснення від голови енергокомітету ВР
11:17
новоросійськ зазнав атаки повітряних та морських дронів: відео і всі деталіVideo
11:04
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики
Ексклюзив
10:07
Трамп уперше заговорив про повернення Україною кордонів 91-го року: експерт прокоментував зміну риторики президента США
Ексклюзив
24 вересня, 08:38
"Голова обертом": коли запаморочення не лише про втому
Ексклюзив
24 вересня, 07:25
Небезпечний прецедент: Верховний Суд підтвердив, що права акціонерів банків не захищені
24 вересня, 06:56
Генсек ООН: понад 14 тисяч мирних жителів загинули в Україні, сотні дітей - настав час зупинити це
24 вересня, 06:43
100 Тб даних і переписка аксьонова: розвідка повторно зламала сервери окупаційної влади в Криму
Глава МВС Ігор Клименко вручив державну нагороду командиру "Азова" Денису Прокопенку

Київ • УНН

 • 90 перегляди

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко нагородив Дениса "Редіса" Прокопенка Орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня. Підрозділи корпусу "Азов" звільнили 8 населених пунктів на Донеччині, ліквідувавши майже 4 тисячі окупантів.

Глава МВС Ігор Клименко вручив державну нагороду командиру "Азова" Денису Прокопенку

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко вручив Орден Богдана Хмельницького ІІ ступеня командиру 1-го корпусу Національної гвардії "Азов" Денису "Редісу" Прокопенку. Він також повідомив, що бійці підрозділу звільнили від росіян вісім населених пунктів на Донеччині та ліквідували майже 4 тисячі загарбників, пише УНН.

Деталі

Вручив Орден Богдана Хмельницького ІІ ступеня Денису "Редісу" Прокопенку - нагороду, якою його відзначив Президент України. Також державні та відомчі нагороди отримали гвардійці 1-го корпусу НГУ "Азов"

- повідомив Клименко.

Крім того, міністр заслухав доповідь "Редіса" про оперативну обстановку та результати виконання завдань підрозділами корпусу на ввіреній ділянці фронту. За словами Клименка, це є беззаперечним свідченням професійності та сили українських військових.

З 4 серпня, коли підрозділи корпусу взяли під своє управління Добропільський напрямок, ворог зазнав значних втрат: понад 3980 ліквідованих окупантів, 73 взятих у полон, сотні одиниць знищеної техніки (танків, ББМ, автомобілів та мотоциклів), гармат і майже 900 ліквідованих ворожих дронів

- розповів міністр.

Також, за словами міністра, за цей час військовослужбовці корпусу спільно з іншими підрозділами Сил оборони проводили не лише оборонні, а й пошуково-ударні дії, в результаті чого було звільнено та зачищено 8 населених пунктів: Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе, Золотий Колодязь, Володимирівка, Панківка.

Доповнення

Сили оборони у межах звільнення територій на Добропільському напрямку зачистили Панківку та прилеглі території від ворога, повідомили в 1-му корпусі Нацгвардії України "Азов".

Підрозділи Сил оборони України, що діють в операційній зоні 1-го корпусу НГУ "Азов", продовжують звільнення територій на Добропільському напрямку. У результаті злагоджених дій підрозділів ЗСУ та НГУ, від противника зачищено населений пункт Панківка та прилеглі території

- йдеться у заяві 1-го корпусу НГУ "Азов".

Павло Зінченко

СуспільствоВійна в Україні
Донецька область
Національна гвардія України
Денис Прокопенко
Ігор Клименко
Україна