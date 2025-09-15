Сили оборони зачистили Панківку та прилеглі території від ворога - "Азов"

$41.310.00
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
03:31 • 14189 перегляди
"Малоймовірно": Папа Римський Лев XIV розповів про можливість посередництва Ватикану у війні рф проти України
15 вересня, 01:55 • 17036 перегляди
"Ненависть між Зеленським і путіним безмежна, доведеться говорити мені": Трамп анонсував тристоронні переговори
14 вересня, 13:13 • 24844 перегляди
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рфPhoto
14 вересня, 09:08 • 49232 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
13 вересня, 14:03 • 69274 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
13 вересня, 10:21 • 103850 перегляди
На Сумщині попереджено замовне вбивство
12 вересня, 19:25 • 86152 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 84340 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
12 вересня, 17:37 • 46862 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
Західні експерти вимагають відправлення авіації НАТО в Україну після вторгнення рф у Польщу14 вересня, 23:13 • 13280 перегляди
Ворог атакував Запоріжжя вночі, одна з громад залишилася без світла, горять приватні будинкиPhoto15 вересня, 00:48 • 13761 перегляди
NASA показало зоряний пейзаж карликової галактики поблизу Чумацького Шляху15 вересня, 02:27 • 7914 перегляди
ISW: росія використовує атаки дронами по Польщі та Румунії для оцінки реакції НАТО15 вересня, 02:59 • 11020 перегляди
Командувач СБС "Мадяр" повідомив про призупинку роботи Starlink05:13 • 12372 перегляди
Готуємо вино в домашніх умовах: вишуканий та п’янкий рецепт08:30 • 932 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
05:44 • 13354 перегляди
Справжнє свято для українських гурманів: ТОП 3 рецепти до дня борщуPhoto13 вересня, 16:18 • 15302 перегляди
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільмиPhotoVideo13 вересня, 07:00 • 93775 перегляди
Інвестиції в людський капітал: як міжнародні компанії навчають українських лікарів12 вересня, 17:22 • 66011 перегляди
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможцівPhoto08:11 • 736 перегляди
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина07:06 • 2584 перегляди
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto14 вересня, 09:45 • 21288 перегляди
Ексдружина Розового відповіла на закиди щодо коштів на його реабілітаціюVideo13 вересня, 14:46 • 27991 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo12 вересня, 14:01 • 76984 перегляди
Сили оборони зачистили Панківку та прилеглі території від ворога - "Азов"

Київ • УНН

 • 328 перегляди

Підрозділи Сил оборони України зачистили населений пункт Панківка та прилеглі території. Противник нарощує угруповання військ, передислокувавши додаткові резерви.

Сили оборони зачистили Панківку та прилеглі території від ворога - "Азов"

Сили оборони у межах звільнення територій на Добропільському напрямку зачистили Панківку та прилеглі території від ворога, повідомили в 1-му корпусі Нацгвардії України "Азов" у понеділок у Telegram, пише УНН.

Підрозділи Сил оборони України, що діють в операційній зоні 1-го корпусу НГУ "Азов", продовжують звільнення територій на Добропільському напрямку. У результаті злагоджених дій підрозділів ЗСУ та НГУ, від противника зачищено населений пункт Панківка та прилеглі території

- ідеться у заяві 1-го корпусу НГУ «Азов».

У заяві зазначається, що противник продовжує нарощувати угруповання військ. "З метою посилення наступального потенціалу командування зс рф передислокувало в зону відповідальності 1-го корпусу НГУ "Азов" додаткові резерви у складі: чотири бригади піхоти та один полк морської піхоти", - сказано у заяві.

"Сили оборони України докладають усіх зусиль, аби зупинити просування ворога та не допустити прориву оборони", - наголосили в "Азові".

Українські військові звільнили село Філія на Дніпропетровщині - "Скеля"13.09.25, 02:58 • 10441 перегляд

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Національна гвардія України
Збройні сили України