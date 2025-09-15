Сили оборони зачистили Панківку та прилеглі території від ворога - "Азов"
Київ • УНН
Підрозділи Сил оборони України зачистили населений пункт Панківка та прилеглі території. Противник нарощує угруповання військ, передислокувавши додаткові резерви.
Сили оборони у межах звільнення територій на Добропільському напрямку зачистили Панківку та прилеглі території від ворога, повідомили в 1-му корпусі Нацгвардії України "Азов" у понеділок у Telegram, пише УНН.
Підрозділи Сил оборони України, що діють в операційній зоні 1-го корпусу НГУ "Азов", продовжують звільнення територій на Добропільському напрямку. У результаті злагоджених дій підрозділів ЗСУ та НГУ, від противника зачищено населений пункт Панківка та прилеглі території
У заяві зазначається, що противник продовжує нарощувати угруповання військ. "З метою посилення наступального потенціалу командування зс рф передислокувало в зону відповідальності 1-го корпусу НГУ "Азов" додаткові резерви у складі: чотири бригади піхоти та один полк морської піхоти", - сказано у заяві.
"Сили оборони України докладають усіх зусиль, аби зупинити просування ворога та не допустити прориву оборони", - наголосили в "Азові".
Українські військові звільнили село Філія на Дніпропетровщині - "Скеля"13.09.25, 02:58 • 10441 перегляд