Силы обороны зачистили Панковку и прилегающие территории от врага - "Азов"
Киев • УНН
Подразделения Сил обороны Украины зачистили населенный пункт Панковка и прилегающие территории. Противник наращивает группировку войск, передислоцировав дополнительные резервы.
Силы обороны в рамках освобождения территорий на Добропольском направлении зачистили Панковку и прилегающие территории от врага, сообщили в 1-м корпусе Нацгвардии Украины "Азов" в понедельник в Telegram, пишет УНН.
Подразделения Сил обороны Украины, действующие в операционной зоне 1-го корпуса НГУ "Азов", продолжают освобождение территорий на Добропольском направлении. В результате слаженных действий подразделений ВСУ и НГУ, от противника зачищен населенный пункт Панковка и прилегающие территории
В заявлении отмечается, что противник продолжает наращивать группировку войск. "С целью усиления наступательного потенциала командование вс рф передислоцировало в зону ответственности 1-го корпуса НГУ "Азов" дополнительные резервы в составе: четыре бригады пехоты и один полк морской пехоты", - сказано в заявлении.
"Силы обороны Украины прилагают все усилия, чтобы остановить продвижение врага и не допустить прорыва обороны", - подчеркнули в "Азове".
