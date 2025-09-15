Силы обороны зачистили Панковку и прилегающие территории от врага - "Азов"

$41.310.00
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
03:31 • 14179 просмотра
"Маловероятно": Папа Римский Лев XIV рассказал о возможности посредничества Ватикана в войне РФ против Украины
15 сентября, 01:55 • 17031 просмотра
"Ненависть между Зеленским и Путиным безгранична, придется говорить мне": Трамп анонсировал трехсторонние переговоры
Эксклюзив
14 сентября, 13:13 • 24842 просмотра
Дроны ГУР атаковали ведущее военное химическое производство в пермском крае рфPhoto
14 сентября, 09:08 • 49227 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
Эксклюзив
13 сентября, 14:03 • 69273 просмотра
Убийство кота возле супермаркета под Киевом: полиция затребовала запись с видеокамеры
Эксклюзив
13 сентября, 10:21 • 103848 просмотра
На Сумщине предотвращено заказное убийство
12 сентября, 19:25 • 86149 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
12 сентября, 17:47 • 84336 просмотра
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
12 сентября, 17:37 • 46858 просмотра
НАТО запускает операцию "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов на Польшу
Западные эксперты требуют отправки авиации НАТО в Украину после вторжения РФ в Польшу14 сентября, 23:13 • 13280 просмотра
Враг атаковал Запорожье ночью, одна из общин осталась без света, горят частные домаPhoto15 сентября, 00:48 • 13761 просмотра
NASA показало звездный пейзаж карликовой галактики вблизи Млечного Пути15 сентября, 02:27 • 7914 просмотра
ISW: Россия использует атаки дронами по Польше и Румынии для оценки реакции НАТО15 сентября, 02:59 • 11020 просмотра
Командующий СБС "Мадьяр" сообщил о приостановке работы Starlink05:13 • 12372 просмотра
публикации
Готовим вино в домашних условиях: изысканный и пьянящий рецепт08:30 • 900 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
Эксклюзив
05:44 • 13333 просмотра
Настоящий праздник для украинских гурманов: ТОП 3 рецепта ко дню борщаPhoto13 сентября, 16:18 • 15289 просмотра
День украинского кино: интересные факты и популярные фильмыPhotoVideo13 сентября, 07:00 • 93763 просмотра
Инвестиции в человеческий капитал: как международные компании обучают украинских врачей12 сентября, 17:22 • 65997 просмотра
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto08:11 • 720 просмотра
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина07:06 • 2570 просмотра
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto14 сентября, 09:45 • 21281 просмотра
Экс-жена Розового ответила на обвинения по поводу средств на его реабилитациюVideo13 сентября, 14:46 • 27984 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo12 сентября, 14:01 • 76976 просмотра
Силы обороны зачистили Панковку и прилегающие территории от врага - "Азов"

Киев • УНН

 • 318 просмотра

Подразделения Сил обороны Украины зачистили населенный пункт Панковка и прилегающие территории. Противник наращивает группировку войск, передислоцировав дополнительные резервы.

Силы обороны зачистили Панковку и прилегающие территории от врага - "Азов"

Силы обороны в рамках освобождения территорий на Добропольском направлении зачистили Панковку и прилегающие территории от врага, сообщили в 1-м корпусе Нацгвардии Украины "Азов" в понедельник в Telegram, пишет УНН.

Подразделения Сил обороны Украины, действующие в операционной зоне 1-го корпуса НГУ "Азов", продолжают освобождение территорий на Добропольском направлении. В результате слаженных действий подразделений ВСУ и НГУ, от противника зачищен населенный пункт Панковка и прилегающие территории

В заявлении отмечается, что противник продолжает наращивать группировку войск. "С целью усиления наступательного потенциала командование вс рф передислоцировало в зону ответственности 1-го корпуса НГУ "Азов" дополнительные резервы в составе: четыре бригады пехоты и один полк морской пехоты", - сказано в заявлении.

"Силы обороны Украины прилагают все усилия, чтобы остановить продвижение врага и не допустить прорыва обороны", - подчеркнули в "Азове".

Украинские военные освободили село Филия на Днепропетровщине - "Скала"13.09.25, 02:58 • 10441 просмотр

Юлия Шрамко

Война в Украине
Национальная гвардия Украины
Вооруженные силы Украины