19:25 • 6996 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
12 сентября, 17:47 • 15059 просмотра
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
12 сентября, 17:37 • 13761 просмотра
НАТО запускает операцию "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов на Польшу
12 сентября, 14:30 • 23467 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день
12 сентября, 14:01 • 31424 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo
Эксклюзив
12 сентября, 11:55 • 30558 просмотра
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Эксклюзив
12 сентября, 10:50 • 28453 просмотра
Отгрузка нефти приостановлена: дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб рф - порт приморскPhoto
Эксклюзив
12 сентября, 09:11 • 23131 просмотра
Влияние ИИ на образование: как ChatGPT и другие инструменты меняют обучение
Эксклюзив
12 сентября, 08:46 • 32354 просмотра
Большое количество аптек в Украине обеспечивает доступность лекарств для пациентов - эксперты
12 сентября, 08:16 • 20340 просмотра
Великобритания ужесточила санкции против рф: глава МИД прибыла в Киев
Украинские военные освободили село Филия на Днепропетровщине - "Скала"

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Батальон "Шквал" полка "Скала" провел успешную наступательную операцию на административной границе Днепропетровской и Донецкой областей. Бойцы ликвидировали опорные пункты оккупантов и восстановили контроль над селом Филия, где теперь развевается украинский флаг.

Украинские военные освободили село Филия на Днепропетровщине - "Скала"

Батальон "Шквал" полка "Скала" успешно провел наступательную операцию на административной границе Днепропетровской и Донецкой областей, вернув под контроль Украины село Филиал. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение полка в соцсетях.

Подробности

По информации военных, во время операции бойцы ликвидировали опорные пункты российских оккупантов и восстановили контроль над населенным пунктом. Отныне на территории села снова развевается украинский флаг.

Как отметил командир батальона Шквал с позывным Собор, россиян, засевших в селе, забросали гранатами, били с БпЛА.

Мы свою работу выполнили. Село зачистили, смежников завели. Ребята проявили себя очень хорошо. Очень хорошо, когда развевается наш флаг. Мы показываем, что мы сила и что мы можем

- добавил командир.

Напомним

По данным Генштаба, 8 сентября Вооруженные Силы Украины деоккупировали село Заречное в Краматорском районе Донецкой области. Населенный пункт взяли под контроль силы 425 отдельного штурмового полка "Скала".

Вероника Марченко

Война в Украине
Донецкая область
Днепропетровская область
Вооруженные силы Украины
