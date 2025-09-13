Украинские военные освободили село Филия на Днепропетровщине - "Скала"

Батальон "Шквал" полка "Скала" успешно провел наступательную операцию на административной границе Днепропетровской и Донецкой областей, вернув под контроль Украины село Филиал. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение полка в соцсетях.

Подробности

По информации военных, во время операции бойцы ликвидировали опорные пункты российских оккупантов и восстановили контроль над населенным пунктом. Отныне на территории села снова развевается украинский флаг.

Как отметил командир батальона Шквал с позывным Собор, россиян, засевших в селе, забросали гранатами, били с БпЛА.

Мы свою работу выполнили. Село зачистили, смежников завели. Ребята проявили себя очень хорошо. Очень хорошо, когда развевается наш флаг. Мы показываем, что мы сила и что мы можем - добавил командир.

Напомним

По данным Генштаба, 8 сентября Вооруженные Силы Украины деоккупировали село Заречное в Краматорском районе Донецкой области. Населенный пункт взяли под контроль силы 425 отдельного штурмового полка "Скала".

